На мысе Кузнецова сахалинские волонтеры провели «Чистые игры»

30 волонтеров из сахалинского клуба «Бумеранг» в рамках федерального проекта «Чистые игры» провели генеральную уборку в прибрежной зоне мыса Кузнецова.

Как известно, это место расположено на юго-западном побережье полуострова Крильон в Невельском районе, недалеко от залёжки сивучей на скалах. Уборка проведена в формате экологического квеста - на побережье было собрано и уничтожено около 5 тонн мусора. Акция прошла при поддержке альянса «Экодело».

В первой игре на Сахалине участвовало шесть команд по четыре человека, которые соревновались в количестве собранного мусора. Победу организаторы присудили самой юной команде «Дети океана». Волонтеры от 9 до 14 лет получили сладкие призы и памятные подарки.

Место проведения было выбрано не случайно: на лежбище краснокнижные животные предпочитают отдыхать круглогодично. Группа волонтеров-спасателей морских млекопитающих давно планировала проведение игры в данном месте, так как оно является «магнитом» не только для млекопитающих, но и для всевозможного мусора, который сюда прибивает течениями и штормами. Здесь любят отдыхать и сахалинцы.

За время игры было собрано множество интересных находок - начиная такими мелочами, как шариковая ручка из Кореи, и заканчивая постоянными обитателями островных пляжей - рыболовецкими снастями. Страна происхождения верёвок и сетей осталась неизвестной, но это не умаляет их опасности для морских обитателей. Организаторы надеются, что смогут сделать игры на острове регулярными и привлечь внимание большего количества людей к проблеме загрязнения океана и вопросу бережного отношения к природе. «Чистые игры» — это российский экологический образовательный проект, который с 2014 года прививает людям бережное отношение к природе. Они прошли более чем в 30 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, на острове Ольхон у озера Байкал, в Хабаровске, Владивостоке и многих других местах.