В Южно-Сахалинске закроют участок ул. Комсомольской

С 20 июня до вечера 4 июля в Южно-Сахалинске частично закроют для движения еще один участок ул. Комсомольской.

По информации пресс-службы Сахалинской коммунальной компании, ограничение вызвано реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов.

С 09:00 будут недоступны тротуар по западной стороне Комсомольской и две полосы проезжей части на участке от перекрестка с Коммунистическим проспектом до ул. Хабаровской. Еще две полосы останутся свободными. Они будут открыты в обе стороны для личного и общественного транспорта.

Остановка «Дворец детского и юношеского творчества» будет закрыта. Автобусы №20, №67, №7 будут проезжать данный участок по свободным полосам и высаживать пассажиров на остановке «Поликлиника №1».

Отметим, что объезд личного автотранспорта будет осуществляться также и по ул. Леонова.

В рамках реализации плана мероприятий по подготовке систем тепло- водоснабжения и водоотведения СКК на 2017-2018 годы здесь проложат новый участок теплотрассы общей протяженностью 360 м. В работе будут применены современные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции.

Компания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в данной части города.