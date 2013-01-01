Центр внимания. Выпуск от 19 июня

Заветные метры

С видом на море. Первый арендный дом торжественно сдали Корсакове. Среди новоселов - учителя, врачи, сотрудники учреждений культуры и силовых структур. Ключи от новых квартир жильцы получили из рук главы региона. Он лично приехал поздравить горожан с торжественным событием.

Велосипед от губернатора

Накануне еще один подарок получила жительница Южно-Сахалинска. У Надежды Шаховской исполнилась давняя мечта - женщина стала обладательницей велосипеда. Торжественное вручение которого прошло в день ее рождения.

Подъемник на дороге

Сахалинавтодор торжественно презентовал первый на Сахалине лифтовый подъемник, которым дооборудовали надземный переход, построенный над проезжей частью проспекта Мира областного центра еще в 2013 году. Подрядчики приступили к выполнению работ в августе прошлого года. За это время они смонтировали и подключили конструкцию по обеим сторонам улицы. На открытии лифт протестировали все желающие, в том числе и инвалиды-колясочники.

От новоселья до выселения

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья успешно реализовывается на территории Сахалинской области. Но некоторые семьи вслед за новосельем вынуждены выселяться из полученного жилья. Так сложилось у героиня следующего сюжета, которая, не оформив нужные документы, теперь может оказаться на улице.

Мост или тоннель?

Министерство транспорта России прорабатывает вопрос строительства моста на Сахалин. Возможно, этот проект будет реализован до 2030 года. О том, что эта идея обсуждается, во время прямой линии рассказал президент России Владимир Путин. Стоимость проекта, по предварительным оценкам, может составить около 286 млрд рублей. Министр транспорта России Максим Соколов подтвердил, что ведомство сделало соответствующие предпроектные предложения. По его словам, пока в приоритете - строительство железнодорожного моста. Помимо него, рассматривается также возможность прокладки тоннеля.

Конференция коммунистов

За несколько месяцев до выборов в областную Думу политические партии определяются с кандидатами. Так, на отчетно-выборной конференции «Коммунистов России» были представлены некоторые из тех, кто будет баллотироваться предстоящей осенью в региональный парламент.

Разделили на самцов и самок

Завезенных в декабре прошлого года маралов начали отбивать. Иными словами, самок отделили от самцов, чтобы срезать отросшие рога. Всего на мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района сейчас обитают 87 оленей.

Итоговый экзамен «Ворлд Скиллз»

Островные студенты-сварщики сдали государственный итоговый экзамен в новом формате по методике «Ворлд Скиллз Россия». Испытания проходили 19 сахалинцев. Учащимся островного строительного техникума представилась возможность выполнить задания посредством демонстрационного экзамена. Перед юношами стояла задача изготовить конструкции из черновой, нержавеющей стали и алюминиевой структуры. На экзамен отводится пять часов.