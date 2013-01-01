В Южно-Сахалинске нашли машину с двумя трупами
В лесном массиве планировочного района Христофоровка Южно-Сахалинска в автомобиле были обнаружены тела двоих мужчин.
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», информация о страшной находке поступила в региональное следственное управление СК РФ 17 июня в 14:00. При осмотре трупов следователи не нашли внешних признаков насильственной смерти.
В настоящее время личности погибших установлены. Причина смерти будет установлена по результатам проведения судебно-медицинского исследования.
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