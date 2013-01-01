Сахалинца обвиняют в разжигании межнациональной розни

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний южносахалинец.

По информации регионального следственного управления СК РФ, ему инкриминируется возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.

По версии следствия, в апреле 2015 года мужчина разместил на своей персональной странице в социальной сети видеозапись. Файл, доступный для обозрения неограниченному кругу лиц, представлял публичное возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.