Сахалинца обвиняют в разжигании межнациональной розни
Фигурантом уголовного дела стал 35-летний южносахалинец.
По информации регионального следственного управления СК РФ, ему инкриминируется возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.
По версии следствия, в апреле 2015 года мужчина разместил на своей персональной странице в социальной сети видеозапись. Файл, доступный для обозрения неограниченному кругу лиц, представлял публичное возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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