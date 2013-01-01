Лагерь Юнармии на Сахалине пополнился «женским батальоном Бочкарёвой»
Вторая смена военно-патриотического лагеря «Юнармия» начала свою работу на Сахалине.
В ней приняли 130 ребят, желающих стать юнармейцами. В 2016 году их было всего 46. Кроме того, в отличие от прошлых сборов, в лагере отдыхают представительницы прекрасного пола – ряды Юнармии пополнили 57 девочек. В шутку их здесь называют «женским батальоном Бочкарёвой» (Кавалер Георгиевского креста Мария Бочкарёва создала первый в истории русской армии женский батальон - Прим. ред.).
Ребята приехали из разных уголков острова: Холмска, Корсакова, Анивы, Южно-Сахалинска и Охи. Их возраст - от 8 до 17 лет.
Пятнадцатилетняя анивчанка Елизавета Калентьева приняла присягу два года назад. С оружием уже имела дело, её любимая дисциплина – сборка и разборка автомата и полоса препятствий.
- Мне очень интересна военная подготовка. В будущем собираюсь связать свою жизнь с военным делом, - с гордостью говорит Лиза. – На сборах хочу изучить то, чего ещё не знаю, а также закрепить пройденный материал.
Лагерь разбили на территории танковой директрисы села Троицкого Анивского района. По словам начальника регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрия Минязева, условия для проживания молодёжи созданы шикарные.
- Министерство обороны предоставило нам четыре деревянных домика. В прошлом году их было только два. В каждом имеются печки-буржуйки. Детей обеспечили постельным бельём первой категории, матрасами, подушками, одеялами, ножными и лицевыми полотенцами – всё как положено. Кроме того, на территории лагеря есть полевая баня, учебные классы, три из которых полевые, а также палатка для досуга, - отметил Минязев.
В течение недели новобранцев ждёт подготовка по военно-прикладным видам спорта. С утра - строевая подготовка, после небольшого перерыва - разборка и сборка оружия, преодоление полосы препятствий. Также юнармейцев будут обучать правильности прицеливания и корректировке огня, метанию учебных гранат, подготовке к бою и многому другому.
- О лагере мне рассказала подруга, и я сразу заинтересовалась. Решила попробовать свои силы, ведь это не просто пришкольный лагерь, а военный. Здесь ты не сидишь на месте, а всегда при деле. К тому же можно завести много друзей, - рассказала Валентина Хмарская из Охи. – Вообще я всегда хотела поближе познакомиться с армейской жизнью. Считаю, что в жизни мне это очень пригодиться.
В завершение тренировок пройдут боевые стрельбы, которые посетят гости из Москвы, а именно - начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ полковник Михаил Барышев, начальник главного штаба Юнармии Дмитрий Труненков, олимпийские чемпионы, чьи имена пока не озвучивают.
25 июня в 16:00 на площади Победы в Южно-Сахалинске пройдёт торжественное принятие присяги. В настоящий момент на верность Отечеству присягнули 180 островных юнармейцев.
- В Сахалинской области наиболее динамично развивается юнармейское движение. Практика таких военно-патриотических сборов применяется только у нас, - отметил заместитель министра спорта и молодёжной политики области Егор Умнов. - Подобное мероприятие мы планируем провести ещё и в августе. Будет дополнительный набор участников. Очень много ребят хотят вступить в ряды Юнармии. Опыт проведения сборов хорошо себя зарекомендовал. Сейчас мы стараемся перейти от разовых акций и мероприятий к системной работе по патриотическому воспитанию. Работа ведётся совместно с Министерством обороны РФ, которое рассматривает Юнармию как ключевую организацию по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
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