Лагерь Юнармии на Сахалине пополнился «женским батальоном Бочкарёвой»

Вторая смена военно-патриотического лагеря «Юнармия» начала свою работу на Сахалине.

В ней приняли 130 ребят, желающих стать юнармейцами. В 2016 году их было всего 46. Кроме того, в отличие от прошлых сборов, в лагере отдыхают представительницы прекрасного пола – ряды Юнармии пополнили 57 девочек. В шутку их здесь называют «женским батальоном Бочкарёвой» (Кавалер Георгиевского креста Мария Бочкарёва создала первый в истории русской армии женский батальон - Прим. ред.).

Ребята приехали из разных уголков острова: Холмска, Корсакова, Анивы, Южно-Сахалинска и Охи. Их возраст - от 8 до 17 лет.

Пятнадцатилетняя анивчанка Елизавета Калентьева приняла присягу два года назад. С оружием уже имела дело, её любимая дисциплина – сборка и разборка автомата и полоса препятствий. - Мне очень интересна военная подготовка. В будущем собираюсь связать свою жизнь с военным делом, - с гордостью говорит Лиза. – На сборах хочу изучить то, чего ещё не знаю, а также закрепить пройденный материал. Лагерь разбили на территории танковой директрисы села Троицкого Анивского района. По словам начальника регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрия Минязева, условия для проживания молодёжи созданы шикарные. - Министерство обороны предоставило нам четыре деревянных домика. В прошлом году их было только два. В каждом имеются печки-буржуйки. Детей обеспечили постельным бельём первой категории, матрасами, подушками, одеялами, ножными и лицевыми полотенцами – всё как положено. Кроме того, на территории лагеря есть полевая баня, учебные классы, три из которых полевые, а также палатка для досуга, - отметил Минязев.

В течение недели новобранцев ждёт подготовка по военно-прикладным видам спорта. С утра - строевая подготовка, после небольшого перерыва - разборка и сборка оружия, преодоление полосы препятствий. Также юнармейцев будут обучать правильности прицеливания и корректировке огня, метанию учебных гранат, подготовке к бою и многому другому. - О лагере мне рассказала подруга, и я сразу заинтересовалась. Решила попробовать свои силы, ведь это не просто пришкольный лагерь, а военный. Здесь ты не сидишь на месте, а всегда при деле. К тому же можно завести много друзей, - рассказала Валентина Хмарская из Охи. – Вообще я всегда хотела поближе познакомиться с армейской жизнью. Считаю, что в жизни мне это очень пригодиться.