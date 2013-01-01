Разделили на самцов и самок
Завезенных в декабре прошлого года маралов начали отбивать. Иными словами самок отделили от самцов, чтобы срезать отросшие рога. Всего на мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района сейчас обитает 87 оленей.
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Завезенных в декабре прошлого года маралов начали отбивать. Иными словами самок отделили от самцов, чтобы срезать отросшие рога. Всего на мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района сейчас обитает 87 оленей.
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