Коммунисты определились

За несколько месяцев до выборов в областную Думу политические партии определяются с кандидатами. Так, на отчетно-выборной конференции «Коммунистов России» были представлены некоторые из тех, кто будет баллотироваться предстоящей осенью в региональный парламент.