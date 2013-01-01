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20:25 / Центр внимания / областная Дума / выборы  

Коммунисты определились

За несколько месяцев до выборов в областную Думу политические партии определяются с кандидатами. Так, на отчетно-выборной конференции «Коммунистов России» были представлены некоторые из тех, кто будет баллотироваться предстоящей осенью в региональный парламент.

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Теги  Областная Дума Выборы
Авторы видео: Анна Ковальчук, Евгений Коньков
Оператор: Сергей Салихов

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