Сахалинец Дмитрий Минязев назначен куратором юнармейского движения по ДФО

Начальник сахалинского штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Минязев назначен куратором по развитию юнармейского движения по Дальневосточному федеральному округу.

Об этом стало известно на открытии второй смены военно-патриотического лагеря «Юнармия» в селе Троицком Анивского района 19 июня.

- В пятницу, 16 июня, в рамках молодёжного образовательного форума «Амур» в Комсомольске-на-Амуре состоялось совещание с участием начальника управления патриотического воспитания Министерства обороны РФ Павла Гусева, на котором рассматривался вопрос о развитии юнармейского движения в ДФО. По итогам заседания было озвучено, что в Сахалинской области наиболее динамично развивается юнармейское движение. Поэтому Дмитрия Минязева назначили куратором движения «Юнармии» в округе, - прокомментировал заместитель министра спорта и молодёжной политики региона Егор Умнов.

- На форуме были поставлены задачи, как дальше развивать направление и помогать другим регионам. Рассматривается вопрос о проведении в следующем году юнармейских сборов на территории Сахалинской области с участием коллег из других регионов, - добавил Умнов. - Наше отделение Юнармии - единственное на Дальнем Востоке, получившее юридический статус. Уже через год это позволит принимать участие в различных грантовых проектах, привлекать дополнительные источники финансирования, чтобы сделать организацию самоокупаемой.