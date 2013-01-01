На Сахалине впервые пройдет фестиваль, посвященный Международному дню йоги.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», это будет благотворительный семейный фестиваль, организуемый центром йоги «Лотос» при поддержке генерального консульства Индии во Владивостоке и большинства южно-сахалинских школ йоги.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и занятия по десяти направлениям йоги для всех возрастных групп, цигун и медитация, лекторий. Также частью программы будет выполнение комплекса 108 приветствий Солнцу, праздничный концерт группы «Истоки» с новой программой этнической музыки и др.

Все занятия бесплатные, каждому участнику будет предложено оказать поддержку реабилитационному центру «Преодоление».

Подробности и расписание мероприятий - на сайте клуба «Лотос».

Фестиваль пройдет 24-25 июня в йога-клубе «Лотос», бизнес-центр «Квартал». Всю интересующую информацию можно получить по телефону: 8-914-648-2381 (Джейна).