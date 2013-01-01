Южносахалинцев призывают заключать договоры на поставку газа «Сахалин-2»

Жителей газифицированных районов Южно-Сахалинска призывают активнее оформлять договоры по переводу с анивского природного газа на газ проекта «Сахалин-2». Это необходимо для повышения надежности и бесперебойности газоснабжения.

Южносахалинцам, проживающим в планировочных районах Хомутово (Октябрьский, включая СНТ «Авиатор») и Большая Елань, ТСЖ «Мк Солнечный», БКМ «Зима» (7-й квартал), ЖСТ «Ветеран», на территории частной жилой застройки на улице Анфельцевой, переулках Жемчужный, Серебряный родник, а также в селе Дальнем, необходимо до 1 июля перезаключить договоры на поставку природного газа проекта «Сахалин-2».

Для этого в рабочие дни с 14:00 до 16:00 нужно записаться по телефону 23-10-59. Специалисты сахалинского представительства ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» (улица Антона Буюклы, 6, 2-й этаж) дадут индивидуальные консультации, расскажут, какие документы необходимы для оформления договора, и назначат дату приема, сообщили в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.