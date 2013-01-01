Сахалинцы будут стажироваться в Южной Корее

Возможности проведения стажировок сахалинских специалистов в Стране утренней свежести обсудили на встрече представители правительства островного региона и южно-корейских организаций - федерации научно-технологических обществ (KOFST) и института науки и техники (KIST).

Как было отмечено на встрече, с зарубежным опытом, в частности, сегодня знакомятся выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров. За весь период ее реализации багаж знаний за границей пополнили 106 человек. География стажировок обширна – Канада, страны Евросоюза и Япония. К примеру, дополнительную профессиональную подготовку в Стране восходящего солнца в прошлом году получили 13 сахалинцев.

- Сахалинская область придает особое значение сотрудничеству с Республикой Корея, которая является нашим близким соседом и одной из самых быстроразвивающихся и успешных экономик мира. Исторически так сложилось, что островной регион и Корею связывают особые отношения. В области проживает самая большая в России диаспора корейцев, которая является своего рода связующим звеном между странами. Во многом благодаря этому фактору успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество - по итогам 2016 года Республика Корея заняла второе место после Японии во внешней торговле Сахалинской области, - сказал исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Антон Зайцев.

Он отметил, что регион намерен и дальше расширять взаимодействие с соседней страной в различных сферах: туризме, образовании, культуре и, конечно, науке.

- Мы заинтересованы в том, чтобы сахалинские ученые и подающие надежды специалисты управленческого звена получили возможность стажироваться в Корее. Также считаем важным установление более тесных контактов по линии научных кругов, - добавил Зайцев.

- Я очень впечатлен тем, что сахалинское правительство заинтересовано в развитии «экономики знаний» и намерено использовать наш опыт в вопросах стимулирования научных исследований, продвижения инноваций, поддержки образования и креативного начала в людях. Считаю, такое сотрудничество будет нацелено на практический результат и принесет пользу региону, - подчеркнул вице-президент Корейской федерации научно-технологических обществ, доктор Ким Юн Су.

По его словам, вопросы о возможностях стажировок сахалинцев в Республике Корея будут рассмотрены в ближайшее время.

Наша справка KOFST сегодня координирует деятельность около 600 академических обществ Кореи, которые работают в сфере инженерии. Наряду с развитием научно-исследовательского потенциала в своей стране, организация активно поддерживает и международный обмен технологиями и научными достижениями. Например, российские специалисты на конкурсной основе привлекаются в корейские научные организации для прохождения стажировки по программе Brain Pool. Образовательные проекты повышения квалификации иностранцев действуют и в Корейском институте науки и техники. Он был основан в 1966 году как первое научно-исследовательское учреждение в стране, и с тех пор сохраняет за собой ведущую роль в национальном развитии. Основные направления деятельности - биомедицина, экология и нанотехнологии. Особое внимание институт уделяет продвижению инновационных проектов, научных разработок, готовых к коммерциализации.