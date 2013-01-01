Сахалинка взяла призовое место на турнире ДФО по конному спорту

Воспитанница сахалинского конноспортивного клуба «Аристократ» Виктория Барсукова заняла первое место на первых Дальневосточных соревнованиях по конному спорту.

Состязания проходили в Благовещенске 16-17 июня. В масштабном событии приняли участие наездники из Хабаровска, Приморья, Амурской области и Сахалина. Им предстояло преодолеть препятствия высотой до 130 см и побороться за гран-при конкурса - годовалогго жеребенка Буденновской породы.

Соревнования поделили на три возрастные категории – дети, юноши и открытая категория. Сахалинцы участвовали во всех трёх. Честь островного региона отстаивали Иван Осадчий (18 лет), Екатерина Архипкина (17 лет), Анна Самойлова (15 лет) и Арина Черкасова (13 лет) из конноспортивного клуба «Золотой мустанг» (село Троицкое Анивского района) и Виктория Барсукова (20 лет) из «Аристократа» (пл/р Новоалександровск Южно-Сахалинска). Именно она завоевала первое место в открытой категории на маршруте с препятствиями до 80 см. Девушке вручили кубок, медаль и грамоту.

По словам президента федерации конного спорта Сахалинской области Надежды Евдокимовой, остальные ребята не взяли призовых мест, но выступили на достойном уровне. В частности, Осадчий идеально прошёл маршрут, но уступил другим всадникам по времени.

- Сахалинцы показали хороший результат. Конечно, опыта у нас пока маловато, ведь мы ещё молодая организация и в подобного масштаба мероприятиях принимаем участие впервые, - отметила Евдокимова. - Такие соревнования помогают набраться опыта. В этот раз наши ребята пробовали свои силы в маршруте до 120 см. В будущем планируем взять 130.