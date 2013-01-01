На Сахалине прошла конференция с участием медиков Приморья

Представители поликлиник и больниц Сахалина обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы.

По информации регионального минздрава, тема рассматривалась на научно-практической конференции, которая организована в рамках сотрудничества профильного ведомства с Тихоокеанским государственным медуниверситетом.

- Это уже четвертая тематическая конференция. Около года назад представители ТГМУ провели анализ историй болезни и амбулаторных карт пациентов с различными патологиями. По результатам этой экспертной оценки определён круг наиболее актуальных тем. Они и взяты за основу в процессе улучшения подготовки врачей, – отметила доцент института терапии Маргарита Мокшина.

В актовом зале городской больницы им. Анкудинова собрались терапевты, гастроэнтерологи, инфекционисты, хирурги, эндоскописты, реаниматологи. За происходящим при помощи видеосвязи следили врачи центральных районных больниц.

- Печень регулирует работу всего организма. И цирроз, порой, неразрывно связан с другими патологиями. Врач должен выстраивать эти взаимосвязи, чтобы в определённой клинической ситуации быстро и качественно оказать помощь пациенту. Допустим, человек поступает в больницу с пневмонией. И наличие цирроза для специалиста - дополнительный сигнал, так как патология печени вызывает патологию лёгких. И часто в этих случаях присоединяется инфекция, которая как раз и приводит к летальному исходу, – подчеркнули представители ТГМУ.

За время конференции участники дважды прошли тестирование по тематическим вопросам. Сначала организаторы выясняли, каким вопросам стоит уделить дополнительное внимание. А в финале проверили, насколько представленные методики были понятны.