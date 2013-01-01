В Томари детям-сиротам вручили ключи от квартир

Трое жителей Томаринского района из числа детей-сирот получили квартиры. Двоим из них предоставили жилье на улице Набережной, одному - на улице Пионерской районного центра.

Двое из троих молодых людей окончили сахалинские техникумы и получили полезные для района профессии электрогазосварщика и электромонтёра. Вручая ключи, глава администрации городского округа Александр Кобелев пожелал им стать ответственными и уважаемыми людьми.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», всего в текущем году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районе будет приобретено восемь квартир. Шесть из них – в Красногорске. Изначально планировалось купить 10 квартир, но в конце прошлого года список нуждающихся в жилье был скорректирован: одному сироте была выделена квартира в декабре 2016 года, а второй изъявил желание получить жилье в Углегорске.

Ещё десять квартир для детей-сирот планируется приобрести в 2018 году. В 2019 году - восемь.

Как сообщает пресс-служба администрации Томаринского района, приобрести однокомнатные квартиры в Красногорске затруднительно - подходящие там просто не выставляются на продажу. Тем не менее специалисты отдела образования продолжают поиски, размещая объявления в местной газете, Интернете,

местах большого скопления людей.

За период с 2012 по 2016 год в Томаринском районе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 34 квартиры.