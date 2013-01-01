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11:27 / Общество / ЖКХ / благоустройство  

Три муниципалитета Сахалина вошли в проект «ЖКХ и городская среда»

На Сахалине три муниципальных образования благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда».

Как выяснило РИА «Сахалин-Курилы», ход его реализации рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве. Оно прошло в режиме видеосвязи с представителями всех муниципальных образований региона.

В этом году Сахалинская область вошла в число российских субъектов, где в пилотном порядке запущен этот проект. Одна из его ключевых задач - создание комфортных условий проживания в населенных пунктах. С этой целью проводится комплексное благоустройство как дворов, так и общественно значимых городских пространств.

- Главная особенность начинания заключается в том, что все объекты для проведения благоустройства дворов отбираются не административным путем, а с согласия и по инициативе собственников жилья. За гражданами также остается и выбор благоустраиваемых общественных пространств, определение их дизайн-макета. Общественное обсуждение в этом случае - обязательное условие, - пояснил министр ЖКХ региона Дмитрий Зайцев, который курирует данную работу.

Проект финансируется федеральным, региональным и муниципальным бюджетами. В этом году островной регион получил федеральную субсидию в 70 млн рублей, еще 190 млн будет выделено из областной казны. Деньги уже направлены первым участникам – Южно-Сахалинску, Корсаковскому и Невельскому районам. В них благоустроят пять общественных пространств - улиц, площадей и набережных, а также 13 дворов, прилегающих к 28 многоквартирным домам.

В областном центре, например, приведут в порядок четыре дворовые территории, а также три сквера на ул. Сахалинской. В Невельске благоустроят шесть дворовых территорий, а также реконструируют набережную. В Корсакове обустроят въезд в город, один сквер и четыре двора.

К ремонту дворов уже приступили в Невельском районе. Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции набережной здесь в стадии заключения. Первый из объектов – сквер им. Рудановского - начали благоустраивать и в Южно-Сахалинске. А в Корсакове конкурсные процедуры намечены на июль.

Следующий этап в реализации проекта охватит 2018–2022 годы. В Сахалинской области будут утверждены и начнут действовать региональная и муниципальные программы (в каждом из районов) по формированию современной городской среды. Они объединят в себе широкий перечень мероприятий по ремонту дворовых территорий, обустройству детских и спортивных площадок, парков и скверов, а также других общественных пространств. В ряде районов области, отметили на совещании, уже приступили к разработке таких документов.

- Благоустройство территорий – важная и актуальная задача, которую обозначил президент России Владимир Путин. Активнее включайтесь в данную работу, формируйте программы и наполняйте их конкретным содержанием – значимыми проектами, о необходимости которых заявляют жители, - призвала участников совещания глава регионального правительства Сахалинской области Вера Щербина.

Теги  ЖКХ Благоустройство Дворы

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