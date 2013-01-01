На Сахалине накрыли подпольное казино

Подпольное казино ликвидировали на Сахалине сотрудники полиции. В организации нелегального бизнеса подозреваются двое жителей Приморского края.

Казино находилось практически в центре Южно-Сахалинска. Организаторы запрещенной игорной деятельности тщательно конспирировали работу заведения. Попасть туда можно было только по знакомству или поручительству постоянного клиента.

В казино были созданы все условия для азартных игр. В отдельном помещении, оборудованном под пост охраны, находились мониторы для внешнего и внутреннего наблюдения.

В результате операции, проведённой совместно с сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области и отдела Национальной гвардии России, изъято 20 игровых аппаратов, 3 покерных стола, стол с рулеткой, игральные фишки, множество пачек карт. По данному факту возбуждено уголовное дело - незаконные организация и проведение азартных игр. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.