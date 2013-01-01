Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Прямая линия Путина / Мост Сахалин-материк / Дальневосточный гектар / Осторожно - медведи! / Дело Хорошавина / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
12:36 / Общество / киоски / газеты   2  

Стильные киоски для периодики поставят в Южно-Сахалинске к осени

Новые киоски «Пресса» осенью этого года появятся на главных улицах Южно-Сахалинска.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, инициатива приобретения павильонов для продажи печатной продукции принадлежит властям областного центра.

По мнению бизнес-леди Ольги Орловецкой, ее коллеги, безусловно, рады такой поддержке со стороны администрации.

- И горожане тоже будут очень благодарны. Читающих людей в Южно-Сахалинске много. И неправда, что Интернет вытесняет печатную прессу. До закрытия старых павильонов мы в неделю реализовывали до 20 тыс. экземпляров только островных изданий, не говоря уже о федеральных. Мы живем на острове, и для людей старшего возраста газеты и журналы - единственный источник информации. С того времени, как с улиц областного центра исчезли старые киоски, к нам поступило огромное число жалоб: горожане просили вернуть возможность приобретать газеты по пути домой. Поэтому отрадно, что городские власти нас услышали, и появление новой «Прессы» - однозначно правильное решение, - сказала предприниматель.

Решение о приобретении на средства муниципалитета 10 отдельно стоящих пунктов продажи прессы в конце прошлого года принял мэр Сергей Надсадин на встрече с издателями.

- Перед тем как объявить аукцион на покупку новых киосков, был изучен опыт Москвы, Казани, Калуги, где установлены современные павильоны, - отметила и.о. начальника департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Михайловская. - На стадии изучения рынка были получены несколько коммерческих предложений, на основании которых определена средняя максимальная стоимость. Победителем аукциона признают того, кто предоставит минимальную цену. После заключения контракта поставщик будет обязан доставить киоски на остров в течение трех месяцев.

Средства на покупку будут выделены в рамках реализации муниципальной программы «Развитие потребительского рынка городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». При выборе мест для новых павильонов были учтены мнения горожан. Киоски появятся в шаговой доступности от мест с большой проходимостью - рядом с остановками общественного транспорта и пешеходными зонами. Новые павильоны будут установлены в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на ул. Сахалинской, Ленина, Комсомольской, Тихоокеанской, Пуркаева, Чехова и пр. Победы.

Дизайн павильонов согласован управлением архитектуры с учетом соответствия их единому архитектурному облику города. Фасад каждого киоска будет остеклен с трех сторон, окна защищены роллерной системой. Входную металлическую дверь утеплят, оборудуют глазком и двумя замками. Площадь помещения киоска составляет 8 кв. м. Этого вполне достаточно для беспрепятственного передвижения и организации нормальных условий труда продавцов.

Последним шагом станет объявление конкурса на размещение нестационарных торговых объектов, по итогом которого павильоны передадут в аренду хозяйствующим субъектам в качестве поддержки малого и среднего бизнеса. Ожидается, что киоски заработают уже осенью этого года. В них можно будет продавать исключительно печатную и сувенирную продукцию, а также открытки, плакаты, путеводители, справочники, календари, канцелярские принадлежности. Никаких игрушек, жевательных резинок и напитков там не будет. В случае выявления нарушений договоры будут расторгаться.

Теги  Киоски Бизнес Газеты

Сообщить об ошибке

Персоны новости

Надсадин Сергей Александрович

Комментарии


Во многих городах Европы есть норма: на тысячу жителей должна быть одна точка продажи прессы. В Южном 200 тыс населения, так что нам надо 200 таких киосков. Но хотя бы 10 для начала - все лучше, чем ноль
анонимно Сегодня в 13:48
Опять деньги на ветер... Уже же приобретены и установлены киоски-остановки в городе? Почему они не работают? Кто за пустую трату денег ответит?
анонимно Сегодня в 13:30

Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

9 июня / Общество

Как помочь выпускнику определиться с выбором профессии

Как правильно сориентировать и выявить склонности своих чад в направлении профмастерства, поможет разобраться начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Дмитриевна Петрова.

7 июня / Общество

Из чего складывается дорожная безопасность

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, то вы можете задать их на нашем сайте временно исполняющему обязанности начальника Управления ГИБДД Сахалинской области Юрию Жданову.

Афиша
25 июня
Российско-японский фестиваль культуры и искуства
Корсаков
Холмск
Южно-Сахалинск

Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства.
9 июня
Доисторические насекомые в янтаре
Сахалинский областной краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает на знаменитую выставку.
8 июня
«Русский стиль Ивана Куликова»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея, посвящённая творчеству Ивана Куликова.
5 июня
Видео-конкурс «Жизнь без мусора»
Сахалинский зооботанический сад

Видео-конкурс от Сахалинского зоопарка

Спецпроекты

19 июня / Человек года

«Человек года - 2017»: выбираем героев проекта

С 20 по 25 июня на сайте «Сахалин и Курилы» пройдет промежуточное голосование за номинантов

15 июня / Найдись, хозяин!

Уравновешенный Рекс

Щенком он попал под машину, перенес несколько операций, но восстановился и ищет дом

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1485
300 руб.
Спиннер - новый вид - два лепестка. ТЦ Янтарь
Работа / Предлагаю / № 1484
30000 руб.
Операторы машинного доения
Услуги / Предложения / № 1483
350 руб.
Ремонт бытовых и торговых холодильников
Работа / Предлагаю / № 1482
ПРИОРИТЕТ, Профессиональная юридическая помощь без выходных
Услуги / Предложения / № 1481
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИКОВ.
Для бизнеса / Оборудование / № 1480
Ремонт промышленной электроники сервопривод серводвигатель частотный преобразователь панель оператора
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1479
300 руб.
Спиннер - вертушка, 5 лепестков, детский хит
Недвижимость / Земля / № 1477
730000 руб.
Продам земельный участок
Работа / Предлагаю / № 1476
РЕФ Контейнера, скоропорт по РФ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1475
300 руб.
Спиннеры - антистресс игрушка вертушка

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Стильные киоски для периодики поставят в Южно-Сахалинске к осени

Во многих городах Европы есть норма: на тысячу жителей должна быть одна точка продажи прессы. В Южном 200 тыс населения, так что нам надо 200 таких киосков. Но ...
читать дальше

Стильные киоски для периодики поставят в Южно-Сахалинске к осени

Опять деньги на ветер... Уже же приобретены и установлены киоски-остановки в городе? Почему они не работают? Кто за пустую трату денег ответит?

Роковая пьеса

Да, это замечательный Театр, жемчужина Дальнего Востока со своей уникальность. Хожу постоянно на премьеры.

Читать все комментарии

Популярное в блогах

22 апреля 12:46 / Сахалин / семидесятилетие / юбилей
Сахалин
24 апреля 11:45 / богатыри
Не бывать богатырям бобылям
21 апреля 16:34 / биография / история / профессия / самолеты
ЛИЧНЫЙ ПИЛОТ ПРЕЗИДЕНТА Часть первая

Популярное

14 июня 13:54 / Общество / автомобили / ремонт   2
Сотни автомобилей на Сахалине встали из-за некачественного топлива
16 июня 13:42 / Общество / больницы / врачи
На Сахалине поздравили коллектив областной детской больницы
19 июня 18:11 / Происшествия / следком / смерть
В Южно-Сахалинске нашли машину с двумя трупами
13 июня 18:32 / Происшествия / убийство / следком
Сахалинский следком расследует таинственное убийство
15 июня 14:28 / Происшествия / полиция / браконьеры
Троих сахалинцев задержали во время операции «Путина-2017»
19 июня 13:26 / Общество / выплаты / беременность   1
Сахалинские выплаты беременным и за рождение первенца вернут всем
16 июня 09:10 / Происшествия / авария / ДТП
На Сахалине поезд столкнулся с большегрузом, есть жертвы

Тэги

День России Праздник Автомобили Полиция Дети Строительство Ремонт СМИ Соревнования Фестиваль

Персоны

Опросы

Любимое место в Южно-Сахалинске?
  277 (26%)
  154 (15%)
  146 (14%)
  46 (4%)
  28 (3%)
  115 (11%)
  116 (11%)
  166 (16%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru