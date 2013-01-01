Стильные киоски для периодики поставят в Южно-Сахалинске к осени

Новые киоски «Пресса» осенью этого года появятся на главных улицах Южно-Сахалинска.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, инициатива приобретения павильонов для продажи печатной продукции принадлежит властям областного центра.

По мнению бизнес-леди Ольги Орловецкой, ее коллеги, безусловно, рады такой поддержке со стороны администрации.

- И горожане тоже будут очень благодарны. Читающих людей в Южно-Сахалинске много. И неправда, что Интернет вытесняет печатную прессу. До закрытия старых павильонов мы в неделю реализовывали до 20 тыс. экземпляров только островных изданий, не говоря уже о федеральных. Мы живем на острове, и для людей старшего возраста газеты и журналы - единственный источник информации. С того времени, как с улиц областного центра исчезли старые киоски, к нам поступило огромное число жалоб: горожане просили вернуть возможность приобретать газеты по пути домой. Поэтому отрадно, что городские власти нас услышали, и появление новой «Прессы» - однозначно правильное решение, - сказала предприниматель.

Решение о приобретении на средства муниципалитета 10 отдельно стоящих пунктов продажи прессы в конце прошлого года принял мэр Сергей Надсадин на встрече с издателями.

- Перед тем как объявить аукцион на покупку новых киосков, был изучен опыт Москвы, Казани, Калуги, где установлены современные павильоны, - отметила и.о. начальника департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Михайловская. - На стадии изучения рынка были получены несколько коммерческих предложений, на основании которых определена средняя максимальная стоимость. Победителем аукциона признают того, кто предоставит минимальную цену. После заключения контракта поставщик будет обязан доставить киоски на остров в течение трех месяцев.

Средства на покупку будут выделены в рамках реализации муниципальной программы «Развитие потребительского рынка городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». При выборе мест для новых павильонов были учтены мнения горожан. Киоски появятся в шаговой доступности от мест с большой проходимостью - рядом с остановками общественного транспорта и пешеходными зонами. Новые павильоны будут установлены в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на ул. Сахалинской, Ленина, Комсомольской, Тихоокеанской, Пуркаева, Чехова и пр. Победы.

Дизайн павильонов согласован управлением архитектуры с учетом соответствия их единому архитектурному облику города. Фасад каждого киоска будет остеклен с трех сторон, окна защищены роллерной системой. Входную металлическую дверь утеплят, оборудуют глазком и двумя замками. Площадь помещения киоска составляет 8 кв. м. Этого вполне достаточно для беспрепятственного передвижения и организации нормальных условий труда продавцов.

Последним шагом станет объявление конкурса на размещение нестационарных торговых объектов, по итогом которого павильоны передадут в аренду хозяйствующим субъектам в качестве поддержки малого и среднего бизнеса. Ожидается, что киоски заработают уже осенью этого года. В них можно будет продавать исключительно печатную и сувенирную продукцию, а также открытки, плакаты, путеводители, справочники, календари, канцелярские принадлежности. Никаких игрушек, жевательных резинок и напитков там не будет. В случае выявления нарушений договоры будут расторгаться.