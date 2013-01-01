Житель Киргизии привёз на Сахалин полкило гашишного масла под видом сгущёнки

Гражданин Республики Кыргызстан привёз на Сахалин 532 грамма гашишного масла. Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», житель Киргизии сначала ввёз наркотик в Россию через таможенный пост Новосибирска. Контрабанду он разделил на две полиэтиленовые упаковки из-под сгущённого молока, которые разместил в собственном багаже, установили следователи УФСБ России по Сахалинской области.

Наркотики злоумышленник смог провезти на Сахалин, где его задержали прямо в аэропорту, наркотики изъяли.

В пресс-службе прокуратуры Сахалинской области сообщили, что уголовное дело в отношении иностранного гражданина уже направлено в суд. Он обвиняется в контрабанде наркотиков в крупном размере.