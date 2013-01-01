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13:49 / Общество / капремонт / дороги  

В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 18 км дорог

Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 км автодорог и тротуаров Южно-Сахалинска

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», об этом стало известно во время рабочей поездки по строящимся объектам областного центра губернатора региона. Для Южно-Сахалинска по поручению Олега Кожемяко сегодня сформирована программа комплексного благоустройства. Особое внимание в ней, в частности, уделено решению актуальных проблем в дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Сейчас в Южно-Сахалинске проводится масштабный ремонт двух крупных улиц - Комсомольской и Физкультурной. Помимо обновления проезжей части на протяженных участках обеих магистралей меняют инженерные сети: трубы тепло- и водоснабжения, ливневой канализации.

- Комплексный ремонт включает в себя также обустройство вдоль дороги новых пешеходных зон, установку автобусных павильонов и системы уличного освещения, - рассказал начальник участка подрядной организации, которая ремонтирует ул. Комсомольскую, Александр Молодцов.

Вводить в эксплуатацию трассы будут поэтапно. На Комсомольской до 1 сентября для проезда строители обещают открыть участок от Компроспекта до ул. Тихоокеанской, затем – до 1 ноября – весь километровый отрезок до проспекта Победы. На Физкультурной - к началу осени подрядная компания обязалась сделать свободным для перемещения автомобилистов промежуток дороги между улицами Сахалинская и Пионерская, а впоследствии – и всю магистраль. По соседству с ней планируется оборудовать так называемые экопарковки – газонные решетки из бетона, внутри которых высаживается трава. Это поможет одновременно решить проблемы, которые связаны как с нехваткой в городе мест для стоянки транспорта, так и зеленых насаждений.

Ознакомившись с ходом работ по реконструкции улиц, губернатор потребовал от подрядчиков неукоснительно соблюдать технологию дорожного строительства. От этого зависит то, как долго прослужат дороги. За их качеством усилят контроль и ответственные службы.

В целом перечень участков улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, которые в этом году подвергнутся ремонту, обширен. Это несколько отрезков улицы Ленина (от реки Еланка до юго-западной объездной дороги и от Емельянова до Пуркаева), улица Сахалинская (на участках от Комсомольской до Амурской и от Амурской до Южно-Сахалинской), улица Есенина (от Мира до Комсомольской), улица Поповича (от Ленина до Физкультурной), Коммунистический проспект (от Ленина до Мира), улица Детская (от Комсомольской до зоопарка), улица Чехова (от Сахалинской до Хабаровской), улица Деповская (от Западной до Железнодорожной), улица Карла Маркса (от Ленина до Вокзальной), улица Амурская (от Хабаровской до Карла Маркса), улица Дзержинского (от Коммунистического проспекта до Хабаровской), улица Пушкина (от Поповича до Асахикава), улица Хабаровская (от Мира до Комсомольской), улица Южно-Сахалинская, а также ряд других улиц в планировочных районах.

Вдоль ул. Горького появятся новые тротуары и велодорожки. Вместо стальных опор освещения там установят более долговечные и надежные - чугунные. Кабели электропитания при этом спрячут под землю. Подобные светильники разместят и по всему периметру площади Победы. Еще одна городская площадь – Ленина – получит обновленное дорожное покрытие. А на многих остановках общественного транспорта в областном центре для удобства пассажиров, поставят 51 автобусный павильон.

Для повышения надежности тепло- и водоснабжения жителей города в этом году проводят замену нескольких километров водопроводных и тепловых сетей. Новый трубопровод – две нитки по 400 метров, к примеру, прокладывают вдоль Коммунистического проспекта. Для этого пришлось временно закрыть пешеходную зону. Глава региона указал представителям подрядной организации на необходимость скорейшего завершения операции. Тротуар должен быть восстановлен к 1 августа.

По информации первого вице-мэра Наталии Куприной, в нынешнем сезоне на территории городского округа планируют привести в порядок 31 внутриквартальный проезд, 93 дворовых территории, установить 26 спортивных площадок и 63 детских игровых комплекса. Различными видами капитального ремонта будут охвачены 224 многоквартирных дома, а также 15 объектов социальной сферы – 8 школ, 6 детских садов и детский дом творчества. Запланирована реконструкция пяти скверов – один из них был построен в честь 135-летия города, еще четыре носят имена Рудановского, Головина, Крузенштерна и Невельского.

- Сегодня развернут большой фронт работ по приведению в порядок Южно-Сахалинска, - отметил по окончании поездки Олег Кожемяко. - Идет замена инженерных сетей, появляются новые скверы и пешеходные зоны, устанавливаются современные системы уличного освещения. Впереди – ремонт фасадов многоквартирных домов, проезжей части и тротуаров ряда улиц. У подрядчиков и городских властей – время напряженной работы. Совместно им необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы жители в ближайшее время смогли увидеть изменившийся в лучшую сторону город, - сказал губернатор.

Фото пресс-службы губернатора

Теги  Дороги Капремонт Благоустройство

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