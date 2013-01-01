Билет в Пхёнчхан разыграют в Олимпийский день на Сахалине

Билет в корейский Пхёнчхан можно выиграть в Олимпийский день на Сахалине, который отмечается 24 июня.

В этом году он будет посвящён предстоящей в 2018 году Олимпиаде в Южной Корее. Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», билет на самолёт туда и обратно с открытой датой на Олимпийские игры станет главным призом беспроигрышной лотереи, которую в этот день проведут на средней площадке «Горного воздуха». Помимо этого, гости и участники праздника смогут выиграть скейтборд, самокат, фитнес браслеты и другие спортивные подарки.

В этот день в Южно-Сахалинске состоятся велопробег и легкоатлетический забег. «Олимпийская миля», как и в прошлом году, пройдет по автодороге на СТК «Горный воздух». Предварительная регистрация для участников началась 13 июня. Для желающих принять участие в велопробеге действует электронная почта, на которую необходимо отравлять заявку - probeg@sakhalinbike.ru, сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики Сахалинской области.

Для участия в легкоатлетическом забеге тоже необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать в школе летних видов спорта имени Эрика Комнацкого с 14:00 до 17:00.

Торжественное открытие начнется в 10:00 на точке старта (автодорога на СТК «Горный воздух»). Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега на 10:15. Подъём на среднюю площадку СТК будет бесплатным с 09:30 до 11:30.

На средней площадке «Горного воздуха» развернут интерактивные площадки. Здесь можно будет пострелять из лука и пейнтбольного маркера. Общественная организация по велоспорту подготовила экстремальный спуск и подъём на велосипедах «Велолавина». Раздача номеров и дополнительная регистрация участников начнется 24 июня в 09:00.