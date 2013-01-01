73 тыс. кв. метров газонов восстановят в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в нынешний сезон благоустройства высадят 863 саженцев деревьев, 34 тыс. кустарников и 463 тыс. цветов.

Об этом рассказала первый вице-мэр администрации областного центра Наталия Куприна главе региона во время его рабочей поездки по строительным объектам города. По ее словам, на площади 73 тыс. кв. метров будут восстановлены газоны.

Более 16 тыс. цветов предназначено для главного места отдыха горожан – парка им. Гагарина. Недавно здесь – после 30-летнего перерыва – освободили от ила и мусора дно озера Верхнего. Ведутся работы по перестройке стадиона «Космос». Северная часть парка получила асфальтовые дорожки, сейчас там восстанавливают фонтан и ремонтируют мосты, а впоследствии разместят фудкорт и усовершенствуют детскую игровую зону.

- У нас вдвое выросло количество посещений. За 2015 год в парке побывало 102 тыс. человек, а за 2016 – уже 212 тыс. посетителей. В этом полугодии отмечен статистический прирост, - сообщили работники учреждения культуры.

- Мне здесь очень нравится, все красиво, облагорожено. Сюда хочется приезжать снова и снова, - рассказала Марина Кузовова, которая в погожий выходной день специально прибыла в парк Южно-Сахалинска из Холмского района.

По мнению еще одного посетителя парка Михаила Шамсутдинова, здесь не хватает новых аттракционов для взрослых.

Губернатор рекомендовал руководству парка учесть эти и другие пожелания сахалинцев при дальнейшем развитии учреждения.