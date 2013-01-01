У хоккеистов Макарова будет крытая арена

Власти Макаровского района 19 июня объявили аукцион на проектирование в соответствии с техническим заданием многофункционального спорткомплекса с ледовой ареной.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», проект обойдется в 7 млн рублей, общая стоимость спортивного комплекса не будет превышать 300 млн рублей.

Идея строительства спортивного объекта на территории Макаровского городского округа родилась достаточно давно. В 2015 году началось возведение спортивного сооружения. Но из-за недоработок в проекте и увеличения сметной стоимости в процессе строительства, контракт с подрядчиком, в соответствии с законодательством был расторгнут. При этом ему была выплачена фактическая стоимость выполненных работ.

- На сегодняшний день на территории стройки прошлой подрядной организацией в полном объеме завершены земляные работы, и возведен фундамент. В связи с чем, были внесены изменения в техническое задание, и в данное сооружение будет представлять из себя каркасно-тентовый комплекс с административно-бытовым корпусом, - рассказал главный инженер министерства спорта и молодежной политики области Игорь Самойлов.

- Объект станет типовым, и будет тиражирован в другие районы области – в Ноглики, Углегорск, возможно – в Корсаков, которые также нуждаются в ледовых аренах. В Макарове новый спортивный комплекс сможет закрыть потребность района в залах для бокса и хореографии. Крытая ледовая арена позволит хоккеистам продлить сезон, а также развивать массовый и профессиональный спорт одновременно, - добавил Игорь Самойлов. – Административно-бытовой корпус будет также включать в себя раздевалки, душевые и санузлы, медицинский и массажный кабинеты.

По словам депутата облдумы Андрея Хапочкина, именно в Макарове в 2005 году стартовал областной проект «Спорт против подворотни».

- Поединки проходили в обычной деревянной коробке, мы возводили ее собственными руками за два дня. Сейчас спортивный клуб «Виктория», с которого все начиналось, вырос в отделение ДЮСШ, а спортивные команды по хоккею и футболу являются одними из лучших в регионе. Макаров – центр Сахалина, и он заслужил такой спортивный комплекс. Комитет по спорту и молодежной политике областного парламента совместно с региональным минспорта уже к осени подготовит поправки в бюджет на 2018 год на первые строительно-монтажные работы, - пояснил парламентарий. К строительству спортивного комплекса приступят в первом полугодии 2018 года после прохождения госэкспертизы проекта.