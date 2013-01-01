На Сахалине из-за свечи взорвался мопед и загорелся гараж

Из-за оброненной горящей свечи в Углегорске взорвался мопед и загорелся гараж.

Как сообщают «Углегорские новости» со ссылкой на очевидцев, прогремел взрыв, «в окне был красный свет, и потом ударная волна». В соцсетях выдвигалась и конкретная версия: «Взорвался газовый баллон в гараже. Я рядом живу. Очень долго тушили недалеко от карьера».

По данным местного отделения полиции, в субботу вечером в одном из гаражей на улице Речной молодые люди чинили мопед. Во время ремонта случайно обронили горящую свечу, которая и спровоцировала возгорание двухколёсного транспортного средства во взрывном режиме, а затем и хозпостройки.

На место происшествия прибыли пожарный расчёт и правоохранители. Последние опросили очевидцев. По счастливой случайности никто не пострадал.