Сотрудники ДПС на Сахалине пересядут на мотоциклы

Сотрудники ГИБДД Сахалинской области будут нести службу на мотоциклах.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в управлении ГИБДД УМВД региона, в этом году областные власти закупили три патрульных мотоцикла Yamaha FZI-S. Техника оборудована специальным громкоговорящим устройством и проблесковыми маячками сине-красного цвета. Сейчас мотоциклы находятся на складе правительства, проводится процедура их передачи в УМВД. После решения всех организационных моментов на мотоциклы будет нанесена цветографическая окраска полиции, и их введут в эксплуатацию.

- Применение мотоциклов позволит сократить время прибытия на места ДТП, оперативно устранять заторы дорожного движения, а также пресекать правонарушения и преступления на транспорте, в том числе мототранспорте, - отметили в ведомстве.

Отдельное специализированное подразделение создавать не планируется. Для несения службы на мотоциклах будут привлекаться только сотрудники Госавтоинспекции СБДПС ГИБДД, находящиеся в штате подразделения и прошедшие специальную подготовку.

«Железных коней» собираются закрепить за десятью полицейскими, имеющими водительское удостоверение категории «А». В будущем планируется рассмотреть вопрос об обучении сотрудников вождению двухколесного транспорта.

Предполагается, что наряды ДПС на мотоциклах будут патрулировать не только Южно-Сахалинск, но и другие районы области.