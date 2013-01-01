День молодежи на Сахалине и Курилах отметят в несколько заходов

В субботу несколько муниципальных образований Сахалинской области отметят День молодежи.

По информации регионального минспорта, 24 июня праздничные мероприятия пройдут в Александровске-Сахалинском, Долинске, Корсакове, Ногликах, Северо-Курильске, Смирных, и Холмске. В муниципалитетах заработают развлекательные площадки, состоятся различные соревнования, веселые старты и выступления творческих коллективов. Напомним, в этот день запрещено продавать алкоголь.

В Макарове, Охе и Тымовском День молодежи отпразднуют 25 июня, а 27 июня – в Аниве, Курильске, Невельске, Поронайске и Углегорске. В Южно-Курильске и Южно-Сахалинске его отметят 1 июля.

С расписанием праздничных мероприятий можно на сайтах администраций муниципалитетов. День молодежи в этом году посвящен XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи.