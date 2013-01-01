Президентский респект

Однажды простой холмский мальчик проснулся и понял, что стал настоящей знаменитостью

Необычный школьник

В квартире Захаровых переполох. Телефон главы семейства звонит, в двери стучат. Обычная холмская семья пытается привыкнуть к бешеному вниманию прессы. – Я уже и не вспомню, сколько мы дали интервью, – смеется Кристина Захарова. – Когда были в Москве, нас окружали толпы журналистов федеральных телеканалов, газет, информагентств. Вернулись на Сахалин – местные уже подключились.

12 июня, в День России, четырнадцатилетний Дима Захаров получил паспорт из рук президента страны Владимира Путина. На встречу приехали десять школьников из разных регионов. Дальний Восток представлял наш холмский парень. Акция «Мы – граждане России» в этом году проходила впервые. В Московском Кремле, в Екатерининском зале, глава государства вручил ребятам паспорта, а после – показал им свой рабочий кабинет. Идея провести такую акцию принадлежит общественной организацией «Российское движение школьников». Они же и отбирали кандидатов из самых успешных, самых талантливых ребят.

А тем временем Дима рассказывает о себе журналисту холмского телевидения. Видно, что парень не привык говорить на камеру. Он сильно переживает: – Я – обычный школьник, учусь в лицее «Надежда», хожу в музыкальную школу, – скромничает респондент. О том, что он стал лауреатом всероссийской олимпиады по сольфеджио и всероссийской олимпиады по музыкальной литературе, он холмским телевизионщикам тоже не скажет.

Мама Димы призналась: то, что сын свяжет свою жизнь с музыкой, было понятно сразу. Из игрушек совсем еще маленький Димка уважал те, что громче гремят, дудят и воют. Генетика – удивительная штука. В семье Захаровых музыкальный талант проявился через поколение. Бабушка и дедушка по отцовской линии всю свою жизнь посвятили музыке. Дед прекрасно владеет баяном, бабушка – до сих пор известная в Холмском районе певица. Сейчас Наталья Петровна солирует в хоре села Пионеры «Селяночка». Во внуке она души не чает.

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В семь лет Диму отдали в холмскую Детскую школу искусств заниматься эстрадным вокалом. Педагоги говорят, что вокалистом он был отличным, пока не наступил подростковый возраст и не начал ломаться голос. А тут еще приключились жестокая ангина, ларингит. Врачи строго-настрого запретили Диме продолжать заниматься вокалом. Но он признался по секрету, что и сейчас любит тайком от мамы попеть с любимой бабушкой дуэтом. Бросать «музыкалку» не было даже в мыслях. Педагоги предложили Диме выбрать себе инструмент по душе и перевестись в другой класс. – Ради него мы создали класс, которого раньше в нашей школе не было, – говорит педагог школы искусств Ольга Молчанова. – Он захотел осваивать балалайку. За год Дима освоил программу, рассчитанную на два года. В следующем году он тоже намерен пройти два класса. – Все думают, что балалайка – простой, примитивный инструмент, всего три струны, – говорит музыкант. – Но это заблуждение. Учиться играть на балалайке сложно, но очень интересно. Этот инструмент таит в себе много возможностей.

Простой президент

Чтобы подать заявку на участие в акции «Мы – граждане России», Дима со своей классной руководительницей записали видеоролик, в котором парень должен был максимально полно раскрыть суть своей гражданской позиции. – Я горжусь тем, что живу в России, – уже для журналистов повторил Дмитрий Захаров. – У нас богатая страна, славная история. В последнее время меня особенно волнует внешняя политика. Главное сейчас – сохранить мир на планете, не допустить глобальных войн. Руководство нашей страны, считаю, все правильно делает.

Вскоре, после отправки видеоролика, раздался звонок и вежливый мужчина (из организаторов) сообщил, что холмский парень прошел отбор. Далее последовали ЦУ, как быть с паспортом. Захаровы на тот момент уже подали документы на его получение в местный МФЦ. Папа Димы, Андрей, рассказал, какой сложный путь проделал паспорт, прежде чем он попал в руки к своему законному владельцу. – Из Холмска паспорт отправился в Южно-Сахалинск, затем, опережая Диму, полетел в Москву. Его доставили в Кремль на церемонию, и только здесь, из рук президента страны, документ перекочевал в руки сына. Организаторы обмолвились: в будущем они постараются сделать так, чтобы в графе «Место выдачи» значился Кремль. Сейчас же такой возможности не было. Написано, что паспорт был выдан в Холмске.

Авиабилеты Диме и его маме оплатили из областного бюджета. Все остальные траты взяли на себя организаторы. Маму с сыном поселили в шикарном «Президент-отеле» (пять звезд, заведует комплексом управление делами президента), организовали экскурсию по достопримечательностям столицы. Но самое яркое впечатление оставила, конечно же, встреча с президентом. – Мы все очень волновались, – вспоминает юноша. – Президент, разумеется, впечатлил. Он очень энергичный, подтянутый, в прекрасной физической форме. Он так с нами общался, будто знает нас сто лет. Простой, доброжелательный. Всю жизнь буду помнить этот день!

Пытливый ум

– Я, конечно, рада за Диму, но считаю, что вся эта шумиха вокруг его персоны теперь, внимание прессы – это лишнее, – скептически отзывается о внезапной славе своего ученика преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Детской школы искусств Холмска Мария Таран.

Она рассказала, что знакома с Димой уже шесть лет. Призналась, что в глубине души даже пожалела, что изначально он пришел заниматься вокалом: у мальчиков ведь голос до мутации один, а что будет с ним после – одному Богу известно. – А голос был очень чистым, очень сильным, – вспоминает Мария Михайловна. – Он подавал большие надежды, очень любил выступать. Это и семьей поощрялось всегда. Но после болезни нужно было выбирать инструмент, и он выбрал балалайку. У нас в школе нет такого специалиста. Спасибо учителю народного отделения. Анатолий Владимирович Назаренко согласился преподавать. Но сейчас этот педагог уехал на материк. Чтобы не прерывать обучение Димы, педагог по гитаре специально поступила в учебное заведение осваивать балалайку.

Учительница призналась, что класс балалайки для Димы создавался, когда появилась уверенность, что парень и дальнейшее свое профессиональное образование свяжет с музыкой. Более того, она уверена, что Дмитрий, когда отучится, вернется в родную школу искусств преподавать. – Он будет прекрасным учителем, – говорит Мария Таран. – У него пытливый ум, он любит учиться. Уже сейчас видно, как дети помладше прислушиваются к нему. Когда он музицирует, в классе стоит абсолютная тишина. Еще одна учительница Дмитрия, Ольга Молчанова, рассказывая о своем ученике, вообще не смогла сдержать слез: – Очень талантливый мальчик, открытый, добрый. Таких детей сейчас мало!