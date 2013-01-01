Тающие леди
Мы продолжаем знакомить читателей с публикациями нашей газеты четвертьвековой давности. Проект посвящен 25-летию издательского дома «Губернские Ведомости» и 70-летию сахалинской области
Слово о химчистке
«На исходе первый месяц лета, а мы, по сути, еще не видели тепла».
Нет, это не жалоба автора. Так начинается очередное «Слово губернатора» Валентина Федорова, опубликованное в нашей газете 25 лет назад.
По этому поводу, конечно, можно было бы порассуждать: и о глобальном потеплении, и о знаменитой фразе из чеховского «Острова Сахалин», что здесь климата нет вовсе…
Но все же окунемся в будни того времени:
«Больше всего жалоб населения сейчас, – продолжает губернатор, – на отсутствие тепла в домах. Горячая вода отключена – надо делать ремонт тепловых сетей. И сразу возникла проблема – людям негде помыться. В Южно-Сахалинске, например, и раньше было мало бань. Часть из них пришла в негодность, резко возросли расходы на содержание действующих. Но у людей должна быть возможность регулярно мыться. Об этом стоит позаботиться администрациям городов и поселков. При этом следует помнить и о поддержке предприятий и пунктов химчистки. Доходы населения падают, многие семьи уже не могут приобретать необходимую одежду в торговле, поэтому растет потребность в услугах химчистки. А здесь, как и везде, в связи с либерализацией цен, идет сокращение видов услуг. Оставшимся от некогда разветвленной службы быта предприятиям и пунктам необходима помощь».
Валентин Федоров не зря обратил свое внимание на химчистки. В газете публикуются результаты социологического исследования, проведенного Сибирским и Дальневосточным отделениями Всероссийского центра изучения общественного мнения:
«Если смотреть очередность, с которой назывались проблемы, то, прежде всего, назывались рост цен, нехватка продуктов питания и низкие доходы. В этом солидарны все дальневосточники и сибиряки. Угрозой безработицы и преступности сильно озабочены жители Сахалина и Магадана. Интересно, что на Сахалине, больше чем в других регионах озабочены нехваткой одежды».
И еще, наверное, вспомнил губернатор про химчистки потому, что в то время горел конфликт вокруг основной химчистки областного центра «Новость», о чем мы уже писали, и которой мэр города Игорь Фархутдинов отказывал в поддержке. Мол, «рынок есть рынок», и у города просто нет денег.
Ход приватизации
Тотальная приватизация всего и вся начинала приносить свои плоды. Иногда, впрочем, положительные. Вот, например, корреспонденция Т. Кочетовой из Смирных: «В мае розничный товарооборот всех магазинов смирныховского ОРСа составил 9 миллионов 376 тысяч рублей. А предприятия коммерческой торговли сдали в банки 8 миллионов 293 тысячи рублей...
Цифры говорят сами за себя: всего пять магазинов с наименьшим количеством работающих дают почти столько же, сколько и 15 магазинов смирныховского ОРСа. Приведенные данные красноречиво показывают, насколько новые правовые формы частного предпринимательства эффективнее прежней организации труда в торговле».
Сейчас-то мы понимаем, что торговля – это торговля, а производство – это несколько иное.
Но тогда власти ориентировались на торговлю и требовали того же от других отраслей. Приватизация продолжалась. В нашей газете еженедельно выходила посвященная ей специальная страница, которую готовил областной комитет по управлению госимуществом.
И, кстати, эта страница получила высокую оценку побывавшего в области заместителя председателя Госкомитета по управлению имуществом Российской Федерации О. Кочанова:
«Мы одобряем сотрудничество комитета с вашей газетой. Благодаря публикации информационного бюллетеня «Приватизация» население, предприниматели своевременно имеют возможность принимать участие в тех или иных аукционах комитета. Мы в Москве так же следим за этим бюллетенем...»
И в данном номере газеты областной комитет публикует выдержки из отчета о ходе приватизации в области – сколько и какие предприятия уже получили свидетельства о праве собственности, кто еще в процессе, а кто только подал заявки. Из 17 указанных в списке хозяйствующих субъектов, уже ставших тогда частными (не считая предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания) на слуху сейчас разве что гостиница «Сахалин-Саппоро», институт «Сахалингражданпроект», швейное предприятие «Вера» и «Народное предприятие – завод стройматериалов им. М.А. Федотова». Последнее, впрочем, сейчас является МУПом.
Интересны и суммы, полученные от приватизации. В общей сложности на 1 июня от продажи муниципальной, областной и федеральной собственности было получено 154,2 миллиона рублей.
Много это или мало?
В своем «Слове» Валентин Федоров упоминает: «Постоянная моя головная боль о хлебе. Наша область держалась до конца, сдерживая цены на этот важнейший, а для некоторой части населения почти единственный продукт питания. Ежедневная дотация на хлеб составляет по области 3 миллиона рублей. Но сегодня дефицит бюджета уже перевалил за миллиард рублей, и мы вынуждены повысить цены».
То есть доходы от приватизации были по отношению к потребностям очень невелики...
Традиционный спор
Традиционно газета отводила немалое количество своей площади курильской проблематике. Тем более что накануне прошел «День Южных Курил» (публикуется резолюция состоявшегося в Южно-Сахалинске митинга), а так же первый «Диалог-92» между общественностью, бизнесом, руководителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.
Никакого диалога не получилось, утверждает побывавший на встречах южносахалинец Ф. Андриевский:
«Прохладно восприняты и наши предложения по расширению экономического сотрудничества. «Верните территории, потом посмотрим» – вот и весь разговор. В общем-то, это язык скорее ультиматума, нежели дружбы. Во всяком случае, мне так показалось».
А вот Валентин Федоров в своем «Слове» более оптимистичен:
«В рамках этого диалога у меня состоялись беседы с губернатором Хоккайдо Т. Иокомити. Не только мы, но и наши соседи заинтересованы в открытии прямого регулярного морского и авиационного сообщения между двумя островами. Господин Иокомити и я договорились содействовать ускорению решения этих проблем».
Нежный посол
И, конечно, сима. Тогда она еще была. При этом была и рыбоохрана.
«Некий рыболов любитель Ден Нам Ири стал в некотором роде рекордсменом среди браконьеров, охочих до богатых уловов. На реке Таранай умелец выловил на спиннинг ни много ни мало 15 штук симы. Все бы хорошо, но без права на лов этой ценной рыбы, иначе говоря, не имея лицензии. Когда ловил, видимо, радовался удаче. А сейчас не исключено, что прослезился. Рыбинспекция оштрафовала его на 1510 рублей».
А есть ли сейчас сима на Таранае – большой вопрос.
Впрочем, ловили тогда не только рыбаков-любителей.
«Не повезло и начальнику участка Южно-Сахалинского коопзверопромхоза Н. Борисенко, который умудрился полностью перекрыть вентерем протоку на озере Айруп и сгубил большое количество кунджи и красноперки. Это обойдется ему в крупную сумму…
«Специалисты» из анивского малого предприятия «Новация» за незаконный лов симы крепко наказаны. Бригадир А. Потемкин, в частности, оштрафован на 1026 рублей, а директор предприятия Ю.Абаев за плохой контроль за своими подчиненными – на такую же сумму.
«Пострадал» на полторы тысячи звеньевой С. Зиновьев из ассоциации «Тунайча», который со своими помощниками полностью перегородил фарватер протоки Красноармейской на озере Тунайча. Улов браконьеров конфискован».
Сама же компания тогда набирала силу. И ее реклама в газете звучала так – «У «Тунайчи» к сердцу леди ключи!».
Какими же ключами тогдашние джентльмены намеревались открывать сердца сахалинских леди? Нет, не бриллиантами – что вы, это пошло. Итак: «А теперь конфиденциальное сообщение для законных мужей и вольных спонсоров: любая леди растает, отведав нерки или кеты от компании «Тунайча». Посол, ну, самый нежный!».
Креативненько…
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