Тающие леди

«На исходе первый месяц лета, а мы, по сути, еще не видели тепла».

Нет, это не жалоба автора. Так начинается очередное «Слово губернатора» Валентина Федорова, опубликованное в нашей газете 25 лет назад.

По этому поводу, конечно, можно было бы порассуждать: и о глобальном потеплении, и о знаменитой фразе из чеховского «Острова Сахалин», что здесь климата нет вовсе…

Но все же окунемся в будни того времени:

«Больше всего жалоб населения сейчас, – продолжает губернатор, – на отсутствие тепла в домах. Горячая вода отключена – надо делать ремонт тепловых сетей. И сразу возникла проблема – людям негде помыться. В Южно-Сахалинске, например, и раньше было мало бань. Часть из них пришла в негодность, резко возросли расходы на содержание действующих. Но у людей должна быть возможность регулярно мыться. Об этом стоит позаботиться администрациям городов и поселков. При этом следует помнить и о поддержке предприятий и пунктов химчистки. Доходы населения падают, многие семьи уже не могут приобретать необходимую одежду в торговле, поэтому растет потребность в услугах химчистки. А здесь, как и везде, в связи с либерализацией цен, идет сокращение видов услуг. Оставшимся от некогда разветвленной службы быта предприятиям и пунктам необходима помощь».

Валентин Федоров не зря обратил свое внимание на химчистки. В газете публикуются результаты социологического исследования, проведенного Сибирским и Дальневосточным отделениями Всероссийского центра изучения общественного мнения:

«Если смотреть очередность, с которой назывались проблемы, то, прежде всего, назывались рост цен, нехватка продуктов питания и низкие доходы. В этом солидарны все дальневосточники и сибиряки. Угрозой безработицы и преступности сильно озабочены жители Сахалина и Магадана. Интересно, что на Сахалине, больше чем в других регионах озабочены нехваткой одежды».

И еще, наверное, вспомнил губернатор про химчистки потому, что в то время горел конфликт вокруг основной химчистки областного центра «Новость», о чем мы уже писали, и которой мэр города Игорь Фархутдинов отказывал в поддержке. Мол, «рынок есть рынок», и у города просто нет денег.