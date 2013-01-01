Первые уловы лососевых взяли на Северных Курилах

Официально стартовавшая 15 июня на Северных Курилах главная путина года, наконец, принесла первые результаты.

Занятые на промысле лососевых компании «Алаид», «Гранис» и «Курильский рыбак» добыли более 33 тонн нерки, почти 69 тонн горбуши и 175 тонн кеты.

Согласно рекомендациям ученых двух отраслевых институтов – СахНИРО и ВНИРО, – на Северных Курилах в начавшуюся путину можно будет взять 5,5 тысячи тонн различных видов лососевых. Исключение составляет чавыча, промысел которой в нынешнем году здесь запрещен. Одновременно введены ограничения на лов нерки, мигрирующей через курильские проливы к Камчатке. Этот вид на острове Шумшу разрешено добывать ставными сетями только один месяц – с 15 июля по 15 августа. В целом же лососевая страда продлится на самых дальних островах по 31 августа.