Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании.

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. Теперь можно приобрести квартиру (таунхаус с земельным участком) или апартаменты на первичном и вторичном рынках недвижимости по процентной ставке 10,75%* годовых.

Также банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05%* годовых. Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте www.rshb.ru.

Сахалинские офисы банка располагаются по адресам:

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 107, тел: (4242) 31-21-03

Корсаков, ул. Советская, 23, тел: (424-35) 4-10-32

Анива, ул. Ленина, 31, тел: (424-41) 5-28-50

Томари, ул. Ломоносова, 4, тел: (424-46) 2-68-40

Холмск, пл. Ленина, 5, тел: (424-33) 2-13-33

*Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.