На прилавки Сахалина может попасть прошлогодняя рыба

С началом лососёвой путины на Дальнем Востоке этого года на рынки и в магазины ДФО, Сибири и западных российских регионов может поступить нереализованная, потерявшая качество прошлогодняя рыбопродукция.

По информации управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, 16 июня путина началась и на северо-западе Сахалина. Рекомендованный наукой вылов тихоокеанских лососей (горбуши, кеты, нерки, кижуча и чавычи) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет 319,8 тыс. тонны. Однако вместе со свежей рыбой на торговые прилавки под видом улова этого года может пойти нереализованная рыбная продукция прошлогоднего улова.

Как показывает практика, владельцы реализовали не всю добычу прошлого года. Часть осталась лежать на складах морозильного хранения, дожидаясь своей реализации по хорошей цене. И именно сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, может произойти массовый вброс потерявшей качество рыбы.

Директор Владивостокского филиала Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора Павел Гаврыш советует запомнить несколько признаков, по которым можно отличить свежую рыбу от залежалой. В старой рыбе налицо пожелтение внешних покровов, особенно мест разрезов рыбы и других точек соприкосновения с воздухом. По истечении сроков хранения биоресурс начинает окисляться. Разложившиеся жиры представляют собой весьма токсичные вещества, в большинстве случаев вызывающие отравление человеческого организма. У такой рыбы уже появляется характерный запах прогорклого масла, а чешуя теряет свой характерный блеск и плохо удерживается на рыбе.

У пригодной к употреблению рыбы жабры красного или алого цвета, у старой продукции – буро-коричневого оттенка. Признаком просроченности рыбы служат и впалые мутные глаза. При разморозке часто мясо отделяется от костей. Это явное нарушение стандартов для пригожей к употреблению рыбы связано либо с технологическими нарушениями при обработке тушек, либо с условиями её хранениями, в том числе более высоким, чем нормативный - минус 18 градусов, режимом хранения рыбы.

Наличие несвойственных рыбе запахов также свидетельствует о её недоброкачественности. Такой запах появляется сразу же, как только на глазурированной тонкой пленке тает ледяная глазурь. При кулинарном приготовлении такой рыбы запах усиливается. Вкусовые качества такой рыбы ухудшаются вплоть до пищевого отравления.

Также, по информации ветеринарных специалистов, чтобы уберечься от покупки недоброкачественной продукции животного происхождения, необходимо спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы. Если внешний вид продукции вызывает подозрение, а у продавца нужные бумаги отсутствуют, от покупки благоразумнее отказаться.