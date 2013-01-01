На Сахалине огородили место загадочного природного явления
Специалисты ГО иЧС администрации Корсаковского района 20 июня огородили место загадочного природного явления, которое заинтересовало сахалинских туристов. Недалеко от села Новиково под землёй горит огонь.
Ещё год назад знакомые любителя пеших прогулок по острову Юрия Горкуна рассказали ему о необычном явлении, с которым они столкнулись в одном из походов. Недалеко от села Новиково Корсаковского района, примерно в 10 километрах, горит подземный огонь. Спустя год Юрий увидел всё своими глазами.
- Под насыпью, напоминающей сошедший сель, действительно горит огонь. Мы встретили местного жителя, он сказал, что это продолжается уже около 15 лет. Ведь когда-то на этом месте располагался угольный карьер. Ещё в 90-е годы здесь добывали уголь, - рассказал РИА «Сахалин-Курилы» Горкун.
На фото – самое большое отверстие примерно 40 на 25 сантиметров, в котором отчётливо виден огонь. Но вокруг, говорит Юрий, также много расщелин, в которых огонь не проглядывает, но из них активно выходит жар, а время от времени появляется и дымок. Местные говорят, что во время дождей эздесь дымит порядочно.
В администрации Корсаковского района подтвердили, что явление это не совсем загадочное, под землёй горит уголь, но опасности для населённого пункта это не представляет, как и для окрестных лесов.
Однако уже сегодня на место приехали сотрудники отдела ГО иЧС местной администрации, чтобы огородить территорию от любопытных людей, которые по неосторожности могут пострадать от огня.
Видео Юрия Горкуна
Фото Юрия Горкуна и администрации Корсаковского района
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