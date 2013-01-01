На Сахалине огородили место загадочного природного явления

Ещё год назад знакомые любителя пеших прогулок по острову Юрия Горкуна рассказали ему о необычном явлении, с которым они столкнулись в одном из походов. Недалеко от села Новиково Корсаковского района, примерно в 10 километрах, горит подземный огонь. Спустя год Юрий увидел всё своими глазами.

- Под насыпью, напоминающей сошедший сель, действительно горит огонь. Мы встретили местного жителя, он сказал, что это продолжается уже около 15 лет. Ведь когда-то на этом месте располагался угольный карьер. Ещё в 90-е годы здесь добывали уголь, - рассказал РИА «Сахалин-Курилы» Горкун.

На фото – самое большое отверстие примерно 40 на 25 сантиметров, в котором отчётливо виден огонь. Но вокруг, говорит Юрий, также много расщелин, в которых огонь не проглядывает, но из них активно выходит жар, а время от времени появляется и дымок. Местные говорят, что во время дождей эздесь дымит порядочно.