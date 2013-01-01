Круизный лайнер Daimond Princess прибыл на Сахалин

200 пассажиров круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами «Пассажирской компании «Сахалин»

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании, их в Южно-Сахалинск доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта Пристань в Корсакове.

- По доброй традиции на протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с туркомпанией «Битомо». Наша компания организует туристические поезда для гостей Сахалина. В 2017 году планируется осуществить еще шесть таких поездок. Сотрудники компании прикладывают все усилия для комфортного пребывания иностранцев во время их путешествия. Как правило, многие предпочитают поездку по железной дороге в качестве экскурсионной программы, - рассказал начальник пассажирского отдела компании Евгений Бова.

Кроме железнодорожного путешествия, «Битомо» включила в экскурсионную программу прогулку по площади Ленина и посещение ярмарки. Гости из разных стран приобрели на память сувениры и побывали на концерте творческих коллективов областного центра. Впервые туристы смогли приобрести изделия из рыбьей кожи, сделанные местными рукодельницами.

- Куколку делаю три дня, поскольку соблюдается очень тонкий технологический процесс. Такие сувениры пользуются популярностью у туристов. В основном они берут мелкие поделки, - поделилась мастерица Марина Крагина.