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17:24 / Форс-мажор / наркология / психология  

Биохимия зависимости

Чем анализ крови обычного человека отличается от анализа наркомана или алкоголика

Спасибо папе

На язык биохимии перевела пристрастие к психоактивным веществам Валентина Новикова – клинический психолог более чем с двадцатилетним стажем. Она руководит реабилитационным центром «Школа независимости» в Санкт-Петербурге, является консультантом по химической зависимости и международным тренером по терапии наркозависимости и созависимости. В Южно-Сахалинске Валентина Владимировна провела семинар по профилактике наркомании для островных коллег.

– Употребляя наркотики, человек феноменальным образом запускает систему самоуничтожения. Еще Гиппократ, рассуждая о природе зависимости, удивлялся: как можно заставить собственный разум служить против себя? – замечает клинический психолог.

По мнению петербургского специалиста, болезненное пристрастие к психоактивным веществам передается по наследству. Если мама и папа ведут трезвый образ жизни, то риск, что ребенок родится склонным к употреблению алкоголя или наркотиков, составляет 15–20 процентов. Если один из родителей вольно обращается с психоактивными веществами, показатель вырастает до 35–40 процентов. Пусть человек даже немного выпивает по праздникам, но регулярно – это ставит будущих детей под удар. Если оба родителя не прочь выпить, риск, что такими вырастут и дети, равняется 50 процентам.

– Всем известно, что родители для детей – ролевой образец. Малыши смотрят на них и учатся. Но в моей практике уйма примеров, когда мамы приходили и говорили: мол, я развелась с этим алкоголиком, когда ребенку был год. Он не видел ни скандалов, ни пьяного отца. Откуда в сыне это взялось? – рассказывает Валентина Владимировна.

Американские ученые проводили поразительные эксперименты с однояйцевыми близнецами. Детей развозили по городам и странам, они воспитывались в разных семьях. Но все равно близнецы практически одновременно, в 16 лет, начинали курить, причем, одну и ту же марку сигарет.

Причина в крови

В научных кругах есть мнение, что причину нужно искать в субстанции, что всегда считалась сакральной, – в крови и ее биохимическом составе.

Одним из самых важных нейромедиаторов – то есть белков-передатчиков – головного мозга является ацетилхолин. Он отвечает за контроль мышечной системы, память, мышление. Если ребенок рождается с пониженным уровнем ацетилхолина, у него наблюдаются нервно-мышечные нарушения, недостаточная концентрация внимания и проблемы с памятью.

Дофамин ответственен за положительные чувства, за оптимистический способ интерпретации мира.

– Вы знаете простейший пример про стакан. Для одного он будет наполовину полон, и человек будет рад, что может утолить жажду. Для другого – наполовину пуст, и это станет поводом для недовольства, – замечает Валентина Новикова.

Также дофамин отвечает за сердечно-сосудистую деятельность. Поэтому у алкоголиков велик риск сердечных и онкологических недугов. На психическом уровне недостаток дофамина вызывает депрессию, угрызения совести. Пациент будто поедает себя, и здесь возникает опасность: вину немало людей предпочитают лечить вином.

Норэпинефрин отвечает за побуждение к действию, энергичность и нейрогормональный контроль. В случае дефицита у человека недостает жизненных сил, он тяжел на подъем и долго раскачивается.

В три раза больнее

Эмоциональная стабильность, самообладание и режим дня – зона ответственности серотонина.

– Люди, склонные к зависимости, живут, будто без кожи. Не потому что они не волевые. Нет. Все связано с биохимией. Недостаток серотонина вызывает тревожность, страхи, нарушения сна. Человек боится изменений, – рассказывает Валентина Владимировна. – У нас в лечебном центре существует правило: после каждого перерыва нужно пересесть на другие стулья. Знаете, с каким трудом наркоманы и алкоголики делают это!.. Передвижение даже по одной комнате выводит их из зоны комфорта.

Гамма-аминомасляная кислота связана с самообладанием. Если ее не хватает, человек становится раздражительным, теряет спокойствие.

Эндогенные опиаты отвечают за обезболивание. Когда мы эмоционально и физически нестабильны, они выступают в роли природных анестетиков. Они контролируют физическую и эмоциональную боль. Дефицит ведет к снижению болевого порога. Тем, кто склонен к зависимости, на самом деле в несколько раз больнее. Бывали случаи, когда пациенты просыпались во время хирургических операций: им просто не хватало стандартной дозы наркоза.

Энцефолины контролируют реакцию на стресс. Их недостаток порождает чувство неудовлетворения, панику. За ощущение благополучия отвечают эндорфины. При их дефиците мир воспринимается в искаженном мрачном свете.

– Вот и представьте, каково живется ребенку, когда он родился с полным комплектом этих нарушений? У него дефицит внимания и удовольствия, он видит мир в трагических красках. Когда он разбивает коленку, ему больнее, – говорит специалист из Санкт-Петербурга.

Недаром существует сообщество ВДА – Взрослые дети алкоголиков. Они не употребляют психоактивные вещества, но у них целый комплекс проблем с собой, людьми, миром. Виной тому – пагубные пристрастия родителей.

Наша справка

Один из самых эффективных методов лечения зависимости на сегодняшний день – группы анонимных алкоголиков. Это не просто разговоры, а лекарство, способное оздоровить тело. После групповой терапии у пациентов меняется состав крови, поднимается уровень эндогенных опиатов.

Сергей Крюков, руководитель антинаркотической комиссии Сахалинской области:

– У меня нет медицинского образования, чтобы судить, насколько алкоголизм и наркомания обусловлены генетически. Но я прислушался к мнению Валентины Новиковой. Свои выводы она делала, изучив истории болезней сотен пациентов. Это лишнее предупреждение для нас. Многим кажется, что нет ничего предосудительного в том, чтобы выпить в пятницу или на праздниках. Но это ставит под удар будущих детей и даже внуков.

Теги  Наркология Психология
Автор текста: Екатерина Банковская
Автор фото: Иван Балов

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