На Сахалине назвали кандидатов в депутаты облдумы от «Единой России»

Кандидатов в депутаты Сахалинской областной думы очередного созыва, выдвигаемые «Единой России», назвали на заседании политсовета регионального отделения партии.

Напомним: выборы в облдуму назначены на 10 сентября. А в конце мая прошло ставшее уже традиционным предварительное голосование. Его цель - определить, кто из заявившихся претендентов пользуется наибольшим доверием избирателей. Победители должны были возглавить соответствующие списки.

- Мы утвердили списки кандидатов от «Единой России» по избирательным округам, они совпадают с территориями предварительного голосования. В них те, за кого голосовал народ. Конечно, есть некоторые исключения. Кто-то, например, известный всем нам Саркис Акопян, который победил на своей территории, решил побороться за депутатский мандат не по округу, а войти в партийный список. Кто-то по своим личным причинам снял кандидатуру с выборов, как, например, действующие депутаты областной думы Анатолий Жук и Светлана Бетнарская. Они участвовали в предварительном голосовании и пусть не заняли первых мест, но показали высокий результат. Но вот приняли такое решение. Результаты предварительного голосования не являются секретом и размещены на нашем сайте, - прокомментировал РИА «Сахалин-Курилы» итоги заседания регионального политсовета его секретарь, президент Сахалинского государственного университета Борис Мисиков.

Список кандидатов по единому партийному округу формировал политсовет. Возглавили его губернатор Олег Кожемяко, преподаватель лицея №1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак, депутат областной думы Андрей Хапочкин.

Но это пока только предварительные результаты. Утвержденные региональным политсоветом списки кандидатов направлены в президиум политсовета партии «Единая Россия», где еще раз будут проанализированы.

Окончательно кандидатуры тех, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в областную Думу, утвердят 6 июля на 22-й областной партийной конференции.