Чемпионат и первенство по конной выездке впервые пройдёт на Сахалине

Сахалинские наездники померятся силами на первом областном чемпионате и первенстве по конной выездке 24 июня.

Как сообщила РИА «Сахалин-Курилы» президент областной федерации конного спорта Надежда Евдокимова, в соревнованиях примут участие до 20 всадников в возрасте 10 лет и старше. Своё мастерство продемонстрируют воспитанники конноспортивных клубов Южно-Сахалинска и Анивского района - «Любимые лошади», «Золотой мустанг» (село Троицкое), «Аристократ» (Новоалександровск) и «Граница» (село Старорусское).

Участники будут состязаться в манежной езде. Критерии оценки: правильная посадка всадника, управление лошадью, её движение и подчинение наезднику, выполнение манежных элементов и т. д. Победителей выберут среди детей и взрослых (любителей) в номинациях «Элементарная езда» и «Предварительный приз группы «А». Самые умелые всадники получат кубки, медали и грамоты.

Соревнования пройдут 24 июня в 12:00 на выездковом плацу клуба «Золотой мустанг». Организаторы приглашают всех желающих поддержать участников.