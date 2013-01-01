Центр внимания. Выпуск от 20 июня
В этом выпуске: политсовет «Единой России», к новым знаниям по новой дороге, вышли в поля, распознаватели лиц, спортивные и другие новости.
Политсовет «Единой России»
Политический совет Сахалинского отделения партии «Единая Россия» обсудил итоги предварительного голосования. Победители по всем округам определены. В тройке лидеров - Олег Кожемяко, Андрей Хапочкин и Татьяна Пак. Именно они станут основными кандидатами от островного отделения партии большинства на выборах в областную Думу 7-го созыва.
Ремонт дорог
До конца года в Южно-Сахалинске отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко по строящимся объектам областного центра. Так, новое покрытие получат 18 километров городских автодорог, тротуаров и площадь Ленина. Вдоль улицы Физкультурной разместят экопарковки, а на улице Горького сделают новые тротуары и велодорожки. Также на остановках общественного транспорта разместят 51 автобусный павильон. Кроме этого, в городе заменят несколько километров водопроводных и тепловых сетей. В том числе - на улице Комсомольской.
К новым знаниям по новой дороге
Дворы школ в Южно-Сахалинске преобразятся до неузнаваемости к новому учебному году. Так, на территории некоторых школ полностью заменят асфальтовое покрытие, построят спортивные площадки, посадят деревья.
Вышли в поля
Свежий воздух и здоровое питание. У телят мясных пород, появившихся этой зимой на Сахалине, закончился карантин, и их выпустили на лужайки. Подрастающее поколение уверенно набирает вес. Вместе с телятами силос на свежую траву сменили и их родители.
Распознаватели лиц
Безопасность на объектах транспорта Сахалинской области повышается. В рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» идет установка камер видеонаблюдения в аэропортах, вокзалах и портах. Современное оборудование способно распознавать лица людей.
Задержка в порту
Перевозчики в Ванино ждут, когда в холмском порту заработает перегрузочный мост. Паром «Сахалин-8» не принимает грузы и пассажиров, которые ожидают отправки на остров. Вероятно, в Холмске сломался перегрузочный мост. Но, как сообщил управляющий директор дивизиона трампового и проектного флота Сахалинского морского пароходства Сергей Бриль, говорить о поломке наверняка пока нельзя. Сейчас специалисты осматривают мост на предмет его дальнейшей эксплуатации. Более конкретная информация будет известна в среду.
Накрыли подпольное казино
Очередное нелегальное казино ликвидировано сотрудниками полиции на Сахалине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое граждан Приморского края, подозреваемых в организации нелегального бизнеса. Злоумышленники тщательно конспирировали работу подпольного заведения в центре Южно-Сахалинска. Попасть в клуб можно было по знакомству или поручительству постоянного клиента.
Запретная калуга
Браконьеров, промышлявших добычей калуги, задержали сахалинские пограничники. Незаконный промысел организовали трое жителей Охинского района. Мужчины реализовывали продукцию преимущественно проверенным покупателям. Все происходило в условиях конспирации.
Рисуем как Гиви
Сахалинские школьники учатся рисовать по эскизам известного на Сахалине Гиви Манткавы. Для проекта «Учимся у Манткавы» семья известного художника предоставила уникальные материалы из домашнего архива, которые ранее нигде не выставлялись.
Отметили Сурхарбан
Традиционный бурятский праздник Сурхарбан отметили в Южно-Сахалинске. Торжество прошло на открытой площадке в городском парке. Артисты исполнили для собравшихся народные танцы и песни на родном языке. Кроме этого, все желающим предложили попробовать свои силы в национальных состязаниях и отведать блюда, приготовленные прямо на месте.
Заявка на золотой знак отличия
Министр спорта и молодёжной политики Сахалинской области Сергей Буренков выполнил нормативы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Испытания проходили на базе регионального центра тестирования «Спартак» в рамках областной спартакиады исполнительной и законодательной власти. Упражнения на гибкость, прыжки в длину, подтягивания и отжимания. Кроме того, все вышли на беговые дорожки. 2 км министр спорта пробежал за 9,56 минуты, сделав заявку на золотой знак отличия.
Полеты лыжников
А у сахалинских прыгунов с трамплинов начались летние тренировки. Ежедневно на комплекс областной школы зимних видов спорта «слетаются» около сотни мальчишек и девчонок. Бегают кроссы, делают специальные разминки, а затем совершают любимые полёты. Уже в предстоящие выходные они покажут своё мастерство на официальных соревнованиях.
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