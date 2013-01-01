Центр внимания. Выпуск от 20 июня

Политсовет «Единой России»

Политический совет Сахалинского отделения партии «Единая Россия» обсудил итоги предварительного голосования. Победители по всем округам определены. В тройке лидеров - Олег Кожемяко, Андрей Хапочкин и Татьяна Пак. Именно они станут основными кандидатами от островного отделения партии большинства на выборах в областную Думу 7-го созыва.

Ремонт дорог

До конца года в Южно-Сахалинске отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко по строящимся объектам областного центра. Так, новое покрытие получат 18 километров городских автодорог, тротуаров и площадь Ленина. Вдоль улицы Физкультурной разместят экопарковки, а на улице Горького сделают новые тротуары и велодорожки. Также на остановках общественного транспорта разместят 51 автобусный павильон. Кроме этого, в городе заменят несколько километров водопроводных и тепловых сетей. В том числе - на улице Комсомольской.

К новым знаниям по новой дороге

Дворы школ в Южно-Сахалинске преобразятся до неузнаваемости к новому учебному году. Так, на территории некоторых школ полностью заменят асфальтовое покрытие, построят спортивные площадки, посадят деревья.

Вышли в поля

Свежий воздух и здоровое питание. У телят мясных пород, появившихся этой зимой на Сахалине, закончился карантин, и их выпустили на лужайки. Подрастающее поколение уверенно набирает вес. Вместе с телятами силос на свежую траву сменили и их родители.

Распознаватели лиц

Безопасность на объектах транспорта Сахалинской области повышается. В рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» идет установка камер видеонаблюдения в аэропортах, вокзалах и портах. Современное оборудование способно распознавать лица людей.

Задержка в порту

Перевозчики в Ванино ждут, когда в холмском порту заработает перегрузочный мост. Паром «Сахалин-8» не принимает грузы и пассажиров, которые ожидают отправки на остров. Вероятно, в Холмске сломался перегрузочный мост. Но, как сообщил управляющий директор дивизиона трампового и проектного флота Сахалинского морского пароходства Сергей Бриль, говорить о поломке наверняка пока нельзя. Сейчас специалисты осматривают мост на предмет его дальнейшей эксплуатации. Более конкретная информация будет известна в среду.