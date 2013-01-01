К новым знаниям по новой дороге
Дворы школ в Южно-Сахалинске преобразятся до неузнаваемости к новому учебному году. Так, на территории некоторых школ полностью заменят асфальтовое покрытие, построят спортивные площадки, посадят деревья.
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Дворы школ в Южно-Сахалинске преобразятся до неузнаваемости к новому учебному году. Так, на территории некоторых школ полностью заменят асфальтовое покрытие, построят спортивные площадки, посадят деревья.
Стильные киоски для периодики поставят в Южно-Сахалинске к осени
Сравнение с Европой по всем параметрам некорректное...
Стильные киоски для периодики поставят в Южно-Сахалинске к осени
Кто спорит? Но для чего тогда покупали киоски-остановки, если они почти год стоят пустые и закрытые?
Стильные киоски для периодики поставят в Южно-Сахалинске к осени
Во многих городах Европы есть норма: на тысячу жителей должна быть одна точка продажи прессы. В Южном 200 тыс населения, так что нам надо 200 таких киосков. Но ...
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