Почетному гражданину Сахалина Галине Грошевой исполнилось 80 лет

Почетный гражданин Сахалинской области Галина Грошева отметила 80-летие.

Эту дату отличник Советской потребительской кооперации, в недавнем прошлом – экономист, руководитель многих управленческих структур и депутат областного Совета, а ныне видный общественник и человек с активной гражданской позицией встретила в кругу родственников и друзей. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко.

- Ваш профессионализм, богатый жизненный и управленческий опыт всегда будут востребованы на Сахалине и Курилах, являясь ориентиром для руководителей нового поколения, - сказал он и вручил юбиляру букет цветов и Почетную грамоту регионального правительства с формулировкой: «За значительный вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области, активное участие в общественно-политической жизни региона, развитие институтов гражданского общества и в связи с 80-летием со дня рождения».

Трудовой стаж Галины Михайловны Грошевой насчитывает почти полвека. Вся жизнь связана с Сахалином. Работать начала в далеком 1954 году, едва исполнилось 17: экономист, старший экономист, после - начальник торгового отдела рыбкоопа в Поронайске. Затем был стремительный рост по партийной линии – перспективную работницу заметили «сверху». Следующие места работы – Поронайский горком КПСС, Макаровский районный комитет народного контроля и, наконец, - Сахалинский облисполком – высший орган исполнительной власти региона того времени. Здесь с 1982 по 1988 годы занимала должность заместителя председателя. Была награждена орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», сообщает пресс-служба губернатора. В последние годы Галина Грошева – на общественной работе. Является участником консультативного совета при Сахалинской областной Думе, общественного совета при министерстве образования региона и заместителем председателя координационного совета общественно-политического движения «Сахалинская гвардия», а также членом Общественной палаты региона третьего состава (2016-2019 годы). У Почетного гражданина Сахалинской области большая семья – сын и дочь, внуки и правнуки.