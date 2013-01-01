Россияне в 2018 году будут отдыхать на каникулах почти месяц
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2018 году.
Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.
Проект постановления правительства РФ размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru
Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха:
• с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
• с 23 по 25 февраля;
• с 8 по 11 марта;
• с 29 апреля по 2 мая;
• 9 мая;
• с 10 по 12 июня;
• с 3 по 5 ноября.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в стране являются:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
• 7 января – Рождество Христово;
• 23 февраля – День защитника Отечества;
• 8 марта – Международный женский день;
• 1 мая – Праздник Весны и Труда;
• 9 мая – День Победы;
• 12 июня – День России;
• 4 ноября – День народного единства.
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