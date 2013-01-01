Россияне в 2018 году будут отдыхать на каникулах почти месяц

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2018 году.

Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Кстати Проект постановления правительства РФ размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: • с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; • с 23 по 25 февраля; • с 8 по 11 марта; • с 29 апреля по 2 мая; • 9 мая; • с 10 по 12 июня; • с 3 по 5 ноября.