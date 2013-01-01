В Южно-Сахалинске оштрафовали 20 автовладельцев за парковку на газонах и детских площадках

Специалисты управления общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска регулярно проводят проверки, в ходе которых фиксируют нарушения, выявляют собственников транспортных средств, направляют повестки по месту жительства и составляют протоколы в административной комиссии.

На газонах, цветниках, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках оставлять автомобили запрещено как правилами благоустройства города, так и законом Сахалинской области. Однако многие горожане нарушают эти требования - по статистике, чаще всего нарушения выявляют во дворах. Автовладельцы стараются припарковать свои транспортные средства как можно ближе к дому, а когда заасфальтированные парковочные карманы, площадки и места для стоянки заняты, бросают машины на зеленых зонах. В итоге повреждаются газоны, новые цветники, разбитые в том числе и на отремонтированных дворовых территориях.

Сумма штрафа за незаконную парковку - от 1 до 3 тысяч рублей для гражданина, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 15 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении в течение года сумма штрафов составит от 3 до 5 тысяч рублей для гражданина, от 10 до 50 тысяч рублей для должностного лица, от 50 до 300 тысяч рублей для юрлица.

Горожане, ставшие свидетелями нарушений правил благоустройства, могут зафиксировать факты незаконной парковки самостоятельно - сделать фотографию, на которой будет виден госномер транспортного средства, записать время, дату и адрес совершения правонарушения и позвонить в административную комиссию Южно-Сахалинска по телефону 300-809 (доб. 4 и 8), сообщает пресс-служба мэрии.