Сахалинских пенсионеров научат заполнять документы для получения билетов к местам отдыха
Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно на территории Российской Федерации.
28 июня специалисты отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут прямую телефонную линию по этой теме. Звонить можно с 10:00 до 12:00 по телефонам: 8 (42-42) 49-55-90, 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.
На сегодняшний день островные пенсионеры могут обратиться в территориальные органы ПФР по Сахалинской области для получения специальных талонов на бесплатный проезд по следующим направлениям:
• Южно-Сахалинск – Владивосток – Южно-Сахалинск;
• Южно-Сахалинск – Хабаровск – Южно-Сахалинск;
• Южно-Сахалинск – Новосибирск – Южно-Сахалинск;
• Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск;
• Южно-Сахалинск – Санкт-Петербург – Южно-Сахалинск;
• Южно-Сахалинск – Сочи – Южно-Сахалинск;
• Южно-Сахалинск – Краснодар – Южно-Сахалинск.
• Оха – Южно-Сахалинск – Оха;
• Курильск – Южно-Сахалинск – Курильск;
• Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – Южно-Курильск.
В наличии и талоны для приобретения железнодорожных билетов для проезда по Сахалину.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно производится неработающим пенсионерам – получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Компенсация может производиться в виде предоставления специальных талонов на бесплатный проезд либо в виде возмещения фактически произведенных расходов за самостоятельно купленные билеты после возвращения из поездки.
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