Сахалинских пенсионеров научат заполнять документы для получения билетов к местам отдыха

28 июня специалисты отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут прямую телефонную линию по этой теме. Звонить можно с 10:00 до 12:00 по телефонам: 8 (42-42) 49-55-90, 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.

В наличии и талоны для приобретения железнодорожных билетов для проезда по Сахалину.

На сегодняшний день островные пенсионеры могут обратиться в территориальные органы ПФР по Сахалинской области для получения специальных талонов на бесплатный проезд по следующим направлениям:

Наша справка

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно производится неработающим пенсионерам – получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Компенсация может производиться в виде предоставления специальных талонов на бесплатный проезд либо в виде возмещения фактически произведенных расходов за самостоятельно купленные билеты после возвращения из поездки.