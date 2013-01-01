Сахалин вошёл в число наиболее перспективных регионов для развития ветроэнергетики

Сахалинская область является перспективным регионом для развития ветроэнергетики.

Ученые НИУ ВШЭ разработали оригинальную методику оценки потенциала возобновляемых источников энергии, сообщает «Коммерсантъ». Согласно их расчетам, замена на территории России традиционных способов получения энергии (сжигание ископаемых ресурсов) на солнечную и ветровую генерацию позволит ежегодно экономить около 40 млрд тонн условного топлива и сократить на 80 млрд тонн (в СО2 -эквиваленте) выбросы парниковых газов.

В мировой практике, как правило, оцениваются три вида энергетических потенциалов возобновляемых источников энергии (ВИЭ): валовый (теоретический), технический и экономический. Ученые ввели в свои расчеты дополнительные виды потенциалов: топливный (задает величину потенциала ВИЭ в тоннах условного топлива); теплоэнергетический (оценивает количество тепловой энергии в Гкал, которую можно произвести путем преобразования энергии ВИЭ в тепло, и, соответственно, экономию тепловой энергии, получаемой при сжигании органического топлива); электроэнергетический (показывает, сколько электрической энергии можно выработать, а следовательно, задает и снижение расхода электрической энергии, производимой традиционными методами); потенциал ресурсосбережения (показывает, сколько ископаемого топлива можно сэкономить); экологический (оценивает объем выбросов парниковых газов в атмосферу, которого удастся избежать).

Использование перечисленных параметров в расчетах потенциала ВИЭ более отчетливо демонстрирует преимущества этих источников энергии. Но применить данную методику оказалось не так-то просто. Например, для расчета потенциала ВИЭ на территории России были нужны исходные данные по инсоляции территорий в зависимости от времени, интенсивности и повторяемости ветров, причем в достаточно крупном картографическом масштабе. Данных сети метеорологических, аэрологических и актинометрических (измеряющих солнечную радиацию) станций, которые располагаются на значительном удалении друг от друга, было недостаточно. Поэтому в качестве источника исходной информации исследователи использовали базы данных NASA по ветровой и солнечной активности, предоставляющие однородную информацию с шагом 10 долготы и 10 широты.

Кроме этого, российские ученые разработали собственную методику оценки эффективности ветрогенераторов с различными техническими характеристиками. Методика позволяет на основе характеристик ветра на высоте 50 метров оценивать производительность ветрогенераторов всех классов мощности для всех высот. Ее верификацию на основе данных ветромониторинга в одном из регионов РФ провела немецкая инжиниринговая компания. А сами данные собирали в течение 18 месяцев с использованием мачт высотой 70 метров.

Расчеты по новой методике показали, что наиболее перспективны для развития ветроэнергетики территории в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, заполярные территории Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО, а также прибрежные зоны северо-востока страны, Камчатки и Сахалина.

Для развития солнечной энергетики перспективными регионами являются юго-западные районы страны — Калмыкия, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области. Также этот вид энергетики экономически выгодно развивать на Алтае, в Приморье, Бурятии, Читинской области.

- Предложенный подход позволяет обоснованно разрабатывать региональные программы развития возобновляемой энергетики с учетом всех местных источников энергии, — говорит один из авторов исследования Георгий Ермоленко. — Так, например, по результатам работы в начале марта этого года правительству Татарстана были представлены рекомендации по развитию возобновляемой энергетики с оценкой экономических, экологических и ресурсосберегающих эффектов для региона.