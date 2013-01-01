На сахалинской мараловой ферме готовятся добывать панты

На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района готовятся добывать панты. Самцов отделяют от самок, чтобы потом срезать у них рога.

Процесс этот сложный. Проходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали на Сахалин из Республики Алтай. Основная задача – загнать всех маралов в вольер. Для этого сотрудники фермы образуют живой коридор, чтобы животные не смогли проскочить. В вольере пройдет осмотр всего поголовья оленей. Самок выпустят, а самцы останутся до созревания рогов.

- Если рога не срезать, они отпадут самостоятельно через год в апреле и к следующему июню опять вырастут. Сегодня их обрезают почти под корень. Там остаются пяточки по 3–5 сантиметров. Эти пяточки тоже отпадут безболезненно. После срезки рогов их присыпают специальным препаратом, чтобы не было загноения, а животных отпускают, - рассказал о процедуре срезки пантов генеральный директор мараловой фермы «Сварог» Василий Шадрин.

Кстати Маралы дали первое потомство – четыре оленёнка. А уже в следующем году ожидают 50-60 малышей

Принять первые мараловые ванны сахалинцы смогут уже в июле. К этому времени будет завершено строительство туристическо-оздоровительного комплекса, включающего в себя цех по переработке пантов, банный комплекс и гостиницу. Также предусмотрены смотровые площадки для наблюдения за животными. Для Сахалина этот объект первый и уникальный. Опыт перенимали у алтайских коллег. По словам представителя компании-подрядчика Дмитрия Суворова, в цеху панты будут вываривать. Далее целебную жидкость перекачают в банный комплекс. В цеху рога будут также проветривать и сушить. - Оборудовано специальное сушильное помещение, напоминающее сауну с сухим воздухом. Этот воздух считается целебным. Поэтому помещение не будет носить только технический характер. Люди смогут приезжать и дышать этим лечебным воздухом, - рассказал Суворов.

Панты в восточной медицине называют «эликсиром жизни». Благодаря уникальному составу они укрепляют иммунитет и восстанавливают организм. Мараловая ферма – социальный проект сахалинских рыбопромышленников, который решает сразу несколько задач. Первая – развитие и помощь району. За счет строительства фермы уже отремонтировали дорогу в Новиково, на предприятии трудоустроены жители села. Вторая - развитие туристического потенциала. Только с зимы «Сварог» посетили десятки туристов, которые приезжали полюбоваться благородными животными. А после ввода всего комплекса в эксплуатацию турпоток возрастет минимум вдвое. Третья – восстановление популяции благородных животных на острове. В будущем молодых маралов планируется выпускать в природу, чтобы они скрещивались с сахалинскими изюбрами. Основным инвестором строительства мараловой фермы выступило ООО «Курильской универсальный комплекс». В проект уже вложено более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального фонда «Родные острова».

Наша справка 10 декабря 2016 года в Сахалинскую область привезли 90 маралов - 70 самок и 20 самцов. Благородные олени преодолели путь более чем в 7 тысяч километров. Закупили их в Республике Алтай. Для создания мараловой фермы пригласили специалистов из Республики Алтай. Сейчас маралов разводят на участке в 50 га. В 2017 году территорию расширят на 150 га. В планах - увеличить поголовье маралов до 1000.