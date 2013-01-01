Авангардная тройка

Напомним, что выборы в областную думу назначены на 10 сентября. А в конце мая региональное отделение партии провело ставшее уже традиционным предварительное голосование. Оно прошло по 14 избирательным территориям с целью определения, кто из заявившихся претендентов пользуется наибольшим доверием избирателей. Победители должны были возглавить соответствующие списки. Прокомментировал итоги заседания регионального Политсовета его секретарь, президент Сахалинского государственного университета Борис Мисиков.

– Мы утвердили списки кандидатов от нашей партии по избирательным округам (они совпадают с территориями предварительного голосования), и в них те, за кого голосовал народ. Конечно, есть некоторые исключения. Но какой-то подоплеки тут не ищите, все гораздо проще. Кто-то, например, очень известный всем нам Саркис Акопян, который победил на своей территории, решил побороться за депутатский мандат не по округу, а войти в партийный список. Кто-то по своим личным причинам снял свои кандидатуры с выборов. Например, ныне действующие депутаты областной думы Анатолий Жук и Светлана Бетнарская. Они участвовали в предварительном голосовании, и, хотя не заняли первых мест, показали высокий результат. Но вот приняли такое решение… Что касается конкретных фамилий, то все их называть не буду. Результаты предварительного голосования не являются секретом и размещены на нашем сайте. А вот список кандидатов по единому партийному округу, как и было решено раньше, формировал именно Политсовет.

Список тоже достаточно обширен, и пока еще предварительный. Поэтому расскажем лишь о так называемой «большой тройке» – трех кандидатах, которые возглавят список. На заседание Политсовета было вынесено пять кандидатур: губернатор Олег Кожемяко; преподаватель лицея № 1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак; депутат областной думы Андрей Хапочкин; двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и военнослужащий, Герой России, полковник, командир разведывательного батальона Алексей Фомин.

– Олег Николаевич долго колебался, – продолжает Борис Мисиков. – Но, спасибо ему, все-таки согласился. И я думаю, что это правильно. Тем более, что он является членом Президиума нашего Политсовета, и тут должна действовать и партийная дисциплина. Кандидатура Светланы Пак стала для многих неожиданностью. Только не для меня. Она недавняя наша выпускница, активная участница всех студенческих мероприятий, да и сейчас не теряется в учительской среде. Если мы уж взяли курс на омоложение партийных рядов, то Светлана тут очень подходящая кандидатура. Про Андрея Хапочкина даже и говорить не надо – кто же его не знает! Да и Олег Саитов тоже хорошо известен – и как выдающийся спортсмен, и как министр спорта нашей области. Меньше, конечно, известно было про Алексея Фомина, служба его не располагала к публичности. Но он наш земляк, служил в «горячих точках», стал Героем России. Словом, все люди достойные…

На заседании Политсовета претендентам было предоставлено слово. И если Олег Кожемяко говорил, в основном, о социально-экономической ситуации в области, то выступление Светланы Пак было более эмоциональным.

– То, что за меня сегодня проголосовали, говорит о том, что партия мне доверяет, – Отметила она. – Я этим очень горжусь. Я очень люблю Сахалинскую область, вижу, как она развивается. Об этом всегда говорю своим ученикам. У нашего региона много перспектив, главное – не сидеть на месте. Необходимо усиленно работать, общаться с людьми, знать их нужды и помогать решать проблемы.

Из предложенных пяти кандидатур тайным голосованием была выбрана тройка лидеров, которая возглавит партийный список. Это Олег Кожемяко, Светлана Пак и Андрей Хапочкин. Остальные войдут в последующую часть партийного списка.

Однако, все это пока только предварительные результаты. В настоящее время утвержденные региональным политсоветом списки кандидатов направлены в Президиум Политсовета партии «Единая Россия», где еще раз будут проанализированы.

– Не исключено, что нам предложат включить в наш список какую-нибудь федеральную фигур, – говорит Борис Мисиков. – Но это только вероятность, про это пока ничего не известно.

Окончательно утвердят кандидатуры тех, кто будет представлять партию на выборах в областную думу на втором этапе (первый прошел весной) 22-й областной конференции «Единой России». Он состоится 6 июля.