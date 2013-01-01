Сахалинская ГРЭС-2 заманивает специалистов со всей России льготами

Сахалинская ГРЭС-2, строящаяся в Томаринском районе, приглашает на работу специалистов со всей России. Для будущих работников компания предлагает существенные социальные гарантии.

Они включают оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 44 дней, оплату стоимости проезда в отпуск работника и членов его семьи, больничных листов, отпуска по уходу за ребенком до трёх лет.

Сотрудникам и членам их семей, прибывшим из других регионов страны, оплатят проезд до острова, дадут единовременное пособие в размере двух окладов и семь дней отпуска. Компания обещает помочь работнику с обустройством на новом месте.

Сейчас в селе Ильинском, рядом с которым возводится Сахалинская ГРЭС-2, строится жилой посёлок для энергетиков. К началу работы новой электростанции необходимое количество жилья сдадут в эксплуатацию.

А пока, сообщает пресс-служба «Сахалинэнерго», работники Сахалинской ГРЭС, которую выведут из эксплуатации с пуском новой, стажируются на ГРЭС-2. Первая партия из семи сотрудников котлотурбинного и электротехнического цехов, трое из которых прибыли из других регионов страны, провела неделю на будущей электростанции, занимаясь пуско-наладочными работами.

Такие стажировки станут постоянными. Это позволит работникам Сахалинской ГРЭС более детально изучить особенности нового оборудования на этапе строительства электростанции и лучше подготовиться к ее эксплуатации.

«Сахалинэнерго» продолжает принимать заявления от студентов энергетических вузов, желающих работать на Сахалинской ГРЭС-2.