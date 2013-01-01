В лагере «Берег притяжения» сахалинцев научат фехтовать и плясать кадриль

Наполнить жизнь молодежного лагеря «Берег притяжения» на Сахалине подлинным казачьим фольклором поможет участие гостей из Москвы.

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» протоиерей Виктор Горбач, преподавать казачью культуру, танцы и игру на народных инструментах будет московский этнографический проект «КоленкорЪ». Семейный дуэт Фёдора и Натальи Скунцевых уже побывал на острове в прошлом году и успел полюбиться сахалинцам.

— Этот лагерь действительно притягивает своей атмосферой, духовной составляющей, интересной программой, общением с прекрасными людьми, историей местности и красотой ландшафта, — признаются музыканты. — На этот раз в своей программе мы сделаем упор на русские традиционные танцы разных областей России (парные, круговые, кадрили, хороводные, игровые), а также на казачью фланкировку и фехтование. Хочется успеть многое за столь непродолжительное время. Думаем, нам это удастся!

— Мастер-классы Фёдора и Натальи понравились ребятам настолько, что многие занимались дополнительно и в итоге приготовили номера для финального концерта. Здорово, что «КоленкорЪ» приезжает к нам снова, — делится впечатлениями студент третьего курса филиала ДВГУПС Сергей Бушмелёв, для которого эта поездка на «Берег притяжения» станет седьмой.

Кроме того, в рамках образовательной программы палаточного лагеря его участников ждут лекции по истории и православной культуре, семинары по основам выживания в условиях природы и встречи с интересными гостями. А для жителей села Дуэ участники лагеря и московские гости планируют провести концерт. Лагерь организован при поддержке регионального правительства и островной епархии 12-й раз. Провести незабываемую неделю на берегу Татарского пролива с 13 по 21 июля приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 25 лет. Справки по телефонам: (4242) 26-14-96, 8-914-756-14-96 и по почте sakhbratstvo@mail.ru, а также в социальной сети «ВКонтакте» -- http://vk.com/due2016