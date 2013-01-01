Придворный спорт

О внимании областных властей к этому направлению свидетельствует примечательная статистика. Если поначалу из региональной казны в города и районы целевым порядком направили 11,5 млн рублей, то к нынешнему году сумма возросла в несколько раз – до 30 млн рублей. Каждый из наставников теперь получает за свою работу от 6 до 29,5 тысячи рублей, а в целом число таких тренеров увеличилось втрое. И достигнутые ими результаты без преувеличения можно назвать рекордными: количество сахалинцев, регулярно занимающихся на спортплощадках и стадионах, выросло ни много, ни мало в 14 раз! По месту жительства укрепляют свое здоровье и участвуют в различных соревнования более 19 тысяч островитян, что вполне сопоставимо с населением какого-нибудь крупного райцентра.

Даже на дворовой спортплощадке или пришкольном стадионе можно ставить свои рекорды. Открывая заседание думского комитета по спорту, туризму и молодежной политике, его председатель Андрей Хапочкин напомнил: старт физкультуре и спорту по месту жительства был дан три года назад. Совместная инициатива депутатской фракции «Единой России» и профильного комитета привела к тому, что из областного бюджета стали выделять субсидии для тренеров-общественников, которые и начали привлекать население к занятиям.

Именно о проблемах и говорили в первую очередь пришедшие на заседание комитета представители муниципалитетов. Например, представитель администрации Южно-Сахалинска Елена Завязкина подчеркнула: для развития физкультуры и спорта по месту жительства нужно возводить новые спортплощадки. По ее словам, в мэрию приходит большое количество обращений от жителей Хомутово, Лиственничного, Владимировки и других отдаленных планировочных районов областного центра. Однако при десятке заявок на финансирование строительства таких объектов область выделила средства лишь на две.

Коллегу поддержали представители других муниципалитетов. Кстати, из Томари, Углегорска, Корсакова и других райцентров еще до обсуждения проблем в островном парламенте прислали письма, из которых явствовало – денег явно не хватает как на строительство новых объектов, так и на приобретение спортинвентаря, привлечение дополнительных тренеров и другие нужды. Той же точки зрения придерживались депутаты Александр Болотников и Наталья Коршунова, отметившие, что физкультуру и спорт надо развивать не только в городах, но и в отдаленных селах. И стоит уточнить: речь шла не о каких-то небольших бюджетных «добавках», а о весьма солидных средствах. Например, на возведение и оснащение игровой площадки с полиуретановым покрытием требуется 4,5 млн рублей, на совмещенную с тренажерами игровую – 6,5 млн, и даже на простенькую воркаут-площадку необходимо затратить около 2 млн рублей.

А нынешний бюджет, как совершенно справедливо заметила сотрудница регионального минспорта Надежда Волык, не позволяет удовлетворить все заявки. Более того, не каждый из муниципалитетов успевает освоить выделенные им из региональной казны деньги. Да и сами субсидии, по мнению выступавшей, надо использовать не только на вознаграждение тренерам-общественникам, но и по другим направлениям – скажем, на аренду спортзалов, в которые желающих «с улицы» пока не пускают.

– А вообще, сколько людей нам надо привлечь к занятиям? – задал ключевой вопрос депутат Виталий Гомилевский. – Есть ли такие расчеты, ну, хотя бы по детям?..

По свидетельству Волык, в соответствующей госпрограмме к 2022 году предусмотрено охватить до 80 процентов детей, проживающих в области. Сегодня же в области по месту жительства регулярно занимается лишь около 25 процентов мальчишек и девчонок. А вот сколько всего средств потребуется, чтобы полностью обеспечить спортплощадками и инвентарем всех желающих, представитель профильного министерства «с ходу» ответить не смогла. Поэтому в решение комитета внесли рекомендации областным органам власти – не только увеличить объем субсидий, направляемых в районы для решения перечисленных проблем, но и создать отдельную программу строительства открытых спортплощадок. Причем, как подчеркнули депутаты, сделать это надо в ближайшие месяцы, чтобы подкрепить такую программу соответствующими предложениями в бюджет-2018.

Завершая обсуждение, Хапочкин добавил: профильным комитетом уже подготовлены и направлены в региональное правительство свои поправки в госпрограмму развития физкультуры и спорта на 2017-2022 годы. Ими, в частности, предусматриваются средства на приобретение автобусов спортшколам для доставки детей на соревнования, и еще на строительство в муниципалитетах недорогих физкультурно-спортивных комплексов, а на пришкольных стадионах – плоскостных спортсооружений. Приведет ли очередная инициатива народных избранников к желаемым результатам, станет известно уже осенью, когда в островном парламенте приступят к рассмотрению главного финансового закона области на следующий год.