Сахалинец поплатился за незаконную вырубку леса 7,5 млн рублей

Более 7,5 млн рублей заплатил сахалинец за причиненный лесному фонду ущерб.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в октябре 2016 года прораб коммерческой организации, чтобы быстрее выполнить контракт по прокладке оптико-волоконной линии в Охинском районе, решил вырубить лесную просеку с помощью строительной техники. При этом разрешительных документов у него не было. В результате лесным насаждениям был причинен ущерб в размере 6 557 932 рублей.

Было возбуждено уголовное дело - незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в особо крупном размере. Жителя Южно-Сахалинска признали виновным в этом преступлении. Еще до рассмотрения дела в суде он полностью возместил ущерб.

После рассмотрения дела суд назначил мужчине штраф в размере 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено три дела об административных правонарушениях - самовольное занятие лесных участков и их использование без специальных разрешений; незаконная рубка, повреждение лесных насаждений, совершенные с применением техники; нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 500 тысяч рублей, которые полностью оплачены.