Прокуратура выявила на Сахалине десять незаконных пользователей земли

Выездные проверки прокуратуры Южно-Сахалинска выявили десять субъектов, незаконно занимающих земельные участки.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в облпрокуратуре, в поездке были привлечены и контролирующие органы. По информации надзорного ведомства области, среди нарушителей оказались «Дизель-Трейд», «Сахалинский бекон», «Весть», «Эликсир», «Велес», «Биотон», ИП Юн Бун Нам, ИП Де Гван Сук, ИП Лангаровой Е.В., ИП Харченко В.Н.

В связи с нарушением на юридических и должностных лиц возбуждены 15 дел об административном правонарушении за самовольное занятие земельного участка. Виновные пока отделались предупреждениями.

Кроме того, прокуратура установила, что в ряде случаев должностные лица органов местного самоуправления не привлекают правонарушителей к установленной законом административной ответственности, ограничиваясь направлением предписаний. Вследствие либерального подхода выявленные нарушения не устраняются длительное время.

С целью активизации работы органов муниципального контроля в данной сфере прокурором города на имя начальника департамента землепользования Южно-Сахалинска внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, работа активизирована.